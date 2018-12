Da Torino la pressione delle

tg.la7

: @memethegoat Mettevamo pressione al Napoli, abbiamo anche un calendario non semplice anche se penso faremo una grande gara a Torino. - maymar : @memethegoat Mettevamo pressione al Napoli, abbiamo anche un calendario non semplice anche se penso faremo una grande gara a Torino. - ArcangeloTito : @deatoffees Tirò il rigore due anni dopo proprio perché passarono due anni e si sentiva più juventino che viola, si… - PenikmatiSepak : RT @MarcoBovicelli: ?? Il derby con la #Sampdoria ?? La sfida col #Torino ? I 3 punti che mancano da 2 mesi ???? La chance al #Genoa Parla #R… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Giorgetti: ascoltiamo imprese, non siamo sulla Luna. Tutti hanno diritto di manifestare - Sono in tremila e protestano a, ma questa volta sono le imprese tutte insieme anche quelle in ...