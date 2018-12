Da oggi shopping online senza frontiere in Europa | l’UE cancella il geoblocking

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Il 3 dicembre 2018 è una data che passerà alla storia. È il giorno in cui cade il blocco frontaliero degli acquistida parte dei cittadini europei. Poco prima di Natale, nel periodo dell’anno in cui s’impennano le vendite di prodotti e servizi, è la notizia migliore che potesse arrivare. Dall’Italia, con la vostra carta di credito, potete finalmente comprare un frigorifero, un biglietto per il teatro, da Francia, Germania o Spagna,sovrattasse. Fanno eccezione il calcolo dell’IVA e – per il momento – il costo della consegna transfrontaliera. Quest’ultima sarà la prossima a finire nel mirino dell’Unione Europea.In pratica che cosa accade. Poniamo il caso abbiate pianificato un viaggio in Francia per capodanno. Volete prenotare l’hotel e noleggiare l’auto. Costerebbe meno prenotare e pagare sui siti francesi, ma venite ...