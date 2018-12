Cyber attacchi | Eisenberg | Possono causare enormi danni

Vaninetti - Cisco - : i 5 attacchi Cyber più comuni contro le Pmi : Roma, 20 nov., askanews, - 'Con circa il 90% delle aziende che pone il digitale al centro delle proprie strategie, il terreno sul quale i criminali informatici agiscono non può che espandersi. Nell'...

Così l'intelligenza artificiale potenzierà disinformazione e Cyber attacchi di Mosca : ... includendo un grande sforzo occidentale in termini di competenze e formazione di esperti, ; e sul coinvolgimento di attori privati e del mondo della ricerca che valutino le conseguenze a breve e ...

Cybersecurity : 360 Summit - anno peggiore per attacchi - potenziare strategia : Con 730 attacchi gravi in un solo semestre, in crescita del 31%, il 2018 si appresta a chiudersi come l’anno peggiore di sempre per la sicurezza informatica. Una situazione grave, in cui è messa alla prova la strategia di Cybersecurity nazionale predisposta dall’Italia, che ha definito la normativa di riferimento, i ruoli chiave e le risorse in campo. Serve, però, un ulteriore passo avanti di fronte a minacce sempre più pericolose per ...

Cyber attacchi - sondaggio Wef : il primo rischio per il business : Roma, 12 nov., askanews, - I Cyber attacchi sono il primo rischio percepito dalle aziende in Nord America, Europa e Estremo Oriente. È quanto emerge dal report Regional Risks for Doing business, ...

Cyberattacchi - la minaccia più grave per il business : ...globale effettuato tra oltre 12.500 top executive in 140 economie - ai quali è stato chiesto di identificare i 5 maggiori rischi - indica risposte differenziate nelle otto aree regionali del mondo in ...

May - misure contro Cyber attacchi in Ue : ANSA, - BRUXELLES, 18 OTT - "Ho chiarito che dobbiamo prendere ulteriori misure restrittive per scongiurare i cyber attacchi" in Europa: così il primo ministro del Regno Unito, Theresa May, parlando ...

Come funziona un centro per la sicurezza informatica e la difesa dai Cyberattacchi : Soc Leonardo Chieti (Foto: Leonardo Spa) Il Security Operation Center (Soc) di Chieti, in Abruzzo, è un luogo in fermento, anche se delle operazioni che compie si sente parlare molto poco. Un atteggiamento fedele all’obiettivo della massima sicurezza che persegue, tanto che in taluni casi le domande poste sulle attività del centro sulla sicurezza informatica di Leonardo, sono rimaste senza risposta. Il Soc fa parte della galassia ...

Cyber security - 33% attacchi a organizzazioni arriva dall'interno : Milano, 8 ott., askanews, - In materia di sicurezza informatica gli attacchi causati da personale interno alle organizzazioni sono più frequenti, 33%, rispetto agli attacchi esterni, 28%, che sono, ...

Cyberattacchi a 60 siti istituzionali e NASA : individuato hacker : Roma, 8 ott., askanews, - individuato un hacker autore di numerosi Cyberattacchi a siti istituzionali: investigatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni hanno eseguito una perquisizione ...

Consiglio russo : minacce false della Gran Bretagna su Cyberattacchi russi - : Il membro del comitato di difesa del Consiglio della Federazione Franz Klinzevich ritiene la pubblicazione dei media britannici su possibili attacchi informatici di Londra contro i sistemi energetici ...