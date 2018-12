Cura malattie pelle | e non solo | in Africa | un impegno italiano

La grande scoperta che porterà verso la Cura di molte malattie : il Dna mitocondriale può essere ereditato anche dal papà : Il Dna mitocondriale, trasmesso in genere solo per via materna, in alcuni casi può essere ereditato anche dal papà. Si tratta però di casi eccezionali, perché in genere il passaggio di questa informazione genetica avviene dalla madre. La scoperta è avvenuta grazie ad una ricerca guidata dall’Ospedale Infantile di Cincinnati e pubblicata sulla rivista dell’Accademia nazionale delle scienze americana (Pnas), che ha riscontrato la ...