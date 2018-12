Cresce l’ansia per le rimodulazioni Fastweb di dicembre | i primi avvisi ufficiali

optimaitalia

(Di lunedì 3 dicembre 2018)viene preannunciato come mese ricco di novità per quanto riguarda le, almeno stando alle informazioni che è possibile raccogliere in queste ore. A conferma delle indiscrezioni trapelate sul web poche settimane fa, infatti, vengono segnalate nuove comunicazionie relativiche gli utenti possono consultare facilmente su nuovi aumenti, collegandosi direttamente all'area clienti MyFastPage.Stando a quanto trapelato fino ad oggi 3, le nuovevertono su una comunicazione ufficiale che, almeno per ora, investe in modo esclusivo l'offerta solo internet chiamata Joy. In questo caso passeremo dall'attuale tariffa pari a 27,15 euro al mese ad un costo complessivo per il pubblico di 29,95 euro per ogni rinnovo. Le notizie riportate da Mondomobileweb, in ogni caso, preannunciano ulteriori rincari che scopriremo solo ...