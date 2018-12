Cosa succede in caso di cori o striscioni razzisti

ilnapolista

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Il regolamento federale Secondo quanto previsto dall’art. 62 comma 6 NOIF (norme organizzative interne Figc) il responsabile dell’ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell’Interno, il quale rileva uno o piùesposti dai tifosi,, grida ed ogni altra ,manifestazione discriminatoria di cui al comma 3 (il quale concerne tutte le manifestazioni espressive di discriminazione per motivi di razza, di colore, di religione,di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica ecc.) COSTITUENTI FATTO GRAVE, ordina all’arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell’assistente dell’arbitro, di non iniziare o sospendere la gara.Il pubblico, a quel punto, verrà immediatamente informato sui motivi del mancato inizio o della sospensione con l’impianto di amplificazione sonora od altro mezzo ...