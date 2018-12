Corona chiama Cecchi Paone ' signorina' | è scontro in televisione

Asia Argento piange per Corona : 'L'ho chiamato in lacrime - pensavo mi avesse tradita' : Asia Argento, nel corso di un'intervista, ha deciso di mettersi a nudo rivelando alcuni dettagli importanti della sua relazione con Fabrizio Corona. L'attrice ha speso tutte parole positive su di lui, ma non ha esitato a palesare i fortissimi dubbi che nutre nei suoi confronti: 'Un giorno l'ho chiamato in lacrime, pensavo mi avesse tradita'. Ma vediamo nello specifico a cosa si riferisce Asia. Asia Argento e le meravigliose parole per Fabrizio ...

Corona a Verissimo : “Belen mi chiama ogni 5 giorni - Totti è d’accordo con me” : Cosa ha detto Fabrizio Corona a Verissimo: Belen Rodriguez, Ilary Blasi e Francesco Totti Fabrizio Corona è tornato a Verissimo per parlare della recente lite con Ilary Blasi al Grande Fratello Vip. E ha lanciato una rivelazione bomba: Francesco Totti è d’accordo con lui. Per questo, secondo quanto detto da Corona, l’ex re dei paparazzi […] L'articolo Corona a Verissimo: “Belen mi chiama ogni 5 giorni, Totti è ...

Piero Chiambretti chiama Asia Argento : parlerà del flirt con Fabrizio Corona? : Asia Argento ospite da Chiambretti: farà delle rivelazioni su Corona? Mercoledì sera andrà in onda su Rete 4 una nuova puntata del programma condotto da Piero Chiambretti intitolato #CR4 – La Repubblica delle Donne. E proprio poco fa TvBlog.it ha dato una clamorosa anticipazione, che ha già infiammato gli animi in rete. Di cosa si tratta? In pratica il popolare blog televisivo, in base alle indiscrezioni raccolte in queste ultime ore, ha ...

Grande Fratello Vip - Sesta Puntata : Forte Litigio tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona. Lui la chiama cornuta! : La Sesta Puntata del Grande Fratello Vip è stata carica di tensione, battibecchi e chiarimenti. Fabrizio Corona è entrato nella casa per chiedere scusa a Silvia Provvedi. Una volta terminato il confronto, tra Ilary Blasi e l’ex re dei paparazzi, si sono riaperti vecchi rancori ed in un attimo se ne sono dette di cotte e di crude! Ecco le parole al veleno che si sono rivolti! Al Grande Fratello Vip, vengono smascherate le varie strategie. ...

Fabrizio Corona : "Silvia Provvedi? Avevo paura che mi chiamassero al Gf Vip - per fortuna non l'hanno fatto!" : Fabrizio Corona, intervistato dal settimanale 'Spy', in edicola questa domani, venerdì 5 ottobre 2018, parla, per la prima volta, della ritrovata serenità familiare con l'ex moglie Nina Moric per il bene del figlio Carlos: Sto ricostruendo il rapporto con lei, anche se non è facile. Per esempio ogni mattina viene a casa mia per preparare la colazione a Carlos e lo aiuta a fare lo zaino per la scuola. E quando lui esce di casa si emoziona ...