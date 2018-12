Coppa Italia | Benevento-Cittadella | le quote lanciano i giallorossi per l' Inter

Giampaolo - ci teniamo alla Coppa Italia : ANSA, - GENOVA, 3 DIC - "Fino a quando c'è la possibilità noi ce la giocheremo". Così Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Spal: "Hanno fatto ...

Sampdoria - Giampaolo punta sulla Coppa Italia : “Scorciatoia per l’Europa - sulla formazione…” : Si torna a giocare in Coppa Italia, giunta ai sedicesimi di finale e ormai ad un solo turno dall’ingresso delle prime otto della classifica dello scorso campionato di Serie A. Tra le varie partite, in campo anche Sampdoria-Spal che si disputerà domani al “Ferraris”. Oggi Marco Giampaolo, allenatore dei blucerchiati, ha parlato in conferenza stampa: “Tutte le partite ufficiali vanno onorate e giocate bene, fanno ...

Coppa Italia Spal - Semplici : «Vogliamo passare il turno» : FERRARA - Leonardo Semplici , tecnico della Spal , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno di Coppa Italia contro la Sampdoria : " Vogliamo fare una bella prestazione contro una ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018-2019 : i convocati dell’Italia per le gare di Beitostoelen - assente Federico Pellegrino : La Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo lascia Lillehammer, dove lo scorso fine settimana è andato in scena un bel trittico caratterizzato anche dalla vittoria di Federico Pellegrino nella sprint, e si trasferisce a Beitostoelen, sempre in Norvegia. Sono in programma quattro gare: sabato 8 dicembre spazio alla 15 km femminile e alla 30 km maschile sempre a tecnica classica, domenica 9 dicembre andranno in scena le due staffette. ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : le convocate dell’Italia per le gare di St. Moritz. Brignone e Delago cercano conferme : La Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino è pronta per tornare in Europa dopo la trasferta in Nord America, il Circo Bianco al femminile farà tappa a St. Moritz nel weekend dell’8-9 dicembre. Nella splendida località svizzera andranno in scena un superG e il primo slalom parallelo della stagione. L’Italia si presenterà ai cancelletti di partenza particolarmente motivata per la prova veloce, mentre dovremmo riscontrare nei testa a ...

Coppa Italia Bologna - Inzaghi : «Crotone? Vincere per affrontare la Juventus» : La cronaca Tutto sul Bologna Tutto sulla Coppa Italia Coppa Italia Bologna Crotone Inzaghi Juventus Tutte le notizie di Coppa Italia Per approfondire

Coppa del Mondo di Cucina : l'Italia trionfa con il primo posto : Si tratta di una competizione fortemente sentita perché è una delle più importanti al Mondo e che si svolge ogni quattro anni all'interno del Salone internazionale della gastronomia, Expogast . Una ...

Calcio - nasce la terza Coppa Europea : cosa è la UEL2 e come funziona? Regolamento - squadre partecipanti e italiane - quando si gioca : La UEFA ha approvato l’istituzione di una terza Coppa Europea a partire dal 2021. Il nuovo torneo continentale affiancherà così la Champions League e l’Europa League, provvisoriamente si chiama UEL2 ma non è da escludere che verrà ideato un nuovo nominativo più accattivante. Al torneo parteciperanno 32 squadre, proprio come nelle altre due competizioni (l’Europa League dovrà dunque diminuire il proprio contingente dalle attuali ...

Tabellone Coppa Italia calcio - gli incroci dagli ottavi alla finale. Quando entrano in scena le big? Tutte le date e il calendario : Riparte questa settimana la Coppa Italia, almeno per le squadre che devono qualificarsi agli ottavi di finale, che poi sarà anche il momento in cui entreranno in scena le formazioni più importanti del panorama calcistico Italiano. A raggiungere il quarto turno della competizione sono state otto squadre di Serie A (Sampdoria, SPAL, Sassuolo, Torino, Genoa, Bologna, Chievo e Cagliari), due di Serie B (Benevento, Crotone e Cittadella), sei di Serie ...

Coppa Italia - calendario e orari del quarto turno : Quando si gioca il quarto turno di Coppa Italia? Il quarto turno di Coppa Italia verrà disputato in tre giorni, da martedì 4 dicembre a giovedì 6 dicembre. Sedici le squadre impegnate in otto incontri,...

Coppa Italia calcio - il calendario della settimana. Gli orari di tutte le partite del 4° turno. Come vederle in tv gratis e in chiaro : Dopo la prima appendice estiva, torna in campo la Coppa Italia di calcio 2018/19, giunta al suo quarto turno. Entrano in scena anche le squadre di Serie A e saranno ben otto gli appuntamenti in programma tra il 4 ed il 6 dicembre. Si andranno a delineare le sfidanti delle prime otto della classe che, Come consuetudine, entreranno in scena solamente dal quinto turno. Andiamo, dunque, a conoscere nel dettaglio programma completo ed orari del ...

Biathlon - l’Italia parte subito con un podio in Coppa del Mondo! Azzurri terzi nella staffetta mista a Pokljuka - entusiasma Lisa Vittozzi : nella seconda prova di questa prima giornata della Coppa del Mondo di Biathlon a Pokljuka (Slovenia) l’Italia si conferma su livelli molto alti nella specialità della staffetta mista, ricordando il magnifico bronzo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Grazie ad una Lisa Vittozzi strepitosa al poligono e confortante sugli sci, il Bel Paese si è giocato il podio fin dall’inizio e, nonostante una prova poco brillante di Dominik ...