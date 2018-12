Cop24 | il presidente Duda spiazza tutti | “Polonia non può rinunciare al carbone”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Prima l’avvertimento al mondo, che si trova davanti a un “test storico” nella lotta al climate change. Poi la marcia indietro: in nome della “sovranità energetica” la Polonia “non puòal carbone“. Ilpolacco Andrzeiinnesca la polemica che conclude la prima giornata delladi Katowice.Nonostante i ripetuti richiami alla decarbonizzazione del pianeta, in una conferenza stampa congiunta con il segretario dell’Onu Antonio Guterresha dichiarato che il suo paese “non puòal carbone”, una materia prima “strategica” che garantisce “la sovranità energetica” dei polacchi. Varsavia conta ancora sul carbone per l’80% del suo fabbisogno energetico, e prevede di arrivare al 50% entro il 2030. Quando il target fissato dalla Commissione europea per quella data è del ...