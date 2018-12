Conti pubblici | fabbisogno in calo a novembre

Manovra - Tria : Convinti che assicuri totale controllo Conti pubblici : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Conti pubblici : fatti - non parole : ... in Europa non è mai riuscita a generare quella unità d'intenti che invece permise agli americani di cementare, grazie alla solidarietà della politica fiscale di Franklin Delano Roosevelt, una ...

Manovra - davvero il governo vuole salvare i Conti vendendo immobili pubblici? : Il ministro dell’Economia Giovanni Tria Una risposta ai limiti dell’autolesionismo, quella firmata dal ministro Giovanni Tria ai gentili Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici che lo scorso 23 ottobre avevano chiesto di cambiare previsioni, saldi ed equilibri della Manovra per il 2019. Previsioni ormai stravecchie, stando ai numeri di chiunque abbia analizzato il documento, a partire dalle indicazioni contenute nella nota di aggiornamento ...

Dal Def 2018 allo stop di Bruxelles - i round della sfida tra Italia e Ue sui Conti pubblici : Ricorda che già la la Nadef, ovvero la Nota di aggiornamento del Documento di economia e di finanza, Def,, chiarisce che il governo prevede di discostarsi dal sentiero di aggiustamento strutturale ma ...

Stasera Consiglio dei ministri per la risposta a Bruxelles sui Conti pubblici : Sulle modifiche chieste dalla Commissione Ue le posizioni nel governo sono ancora distanti. Tria sarebbe disponibile a ritoccare l'obiettivo di crescita per il 2019, ma i vicepremier non vogliono fare ...

Il mutato scenario sul Pil peserà sui Conti pubblici : Roma, 12 nov., askanews, - 'Un mutato scenario economico potrebbe influire sui saldi di finanza pubblica, in modo marginale per il 2018, ma in misura più tangibile per gli anni successivi'. E' quanto ...

Roma e Bruxelles giocano a poker sui Conti pubblici. Ma bluffano entrambe : A dispetto di quanto si possa pensare, la Commissione europea e l'Italia si fronteggiano sui conti pubblici come se fossero due tigri, ma di cartapesta. Ruggiscono l'una contro l'altra per pochi miliardi di scostamento nella manovra, a suon di procedure d'infrazione, multe e 'me ne frego', ma in fondo non stanno affrontando i veri problemi che rischiano davvero di far implodere l'Europa e di bloccare in recessione il Belpaese.Prendiamo la ...

Fonti : Draghi ha chiesto a Tria di rispettare regole su Conti pubblici anche oltre normativa Ue : A margine della riunione dell'Eurogruppo che si è svolta l'altroieri, nella giornata di lunedì, c'è stato un incontro a porte chiuse tra il ministro dell'economia Giovanni Tria e il numero uno della Bce, Mario Draghi. E' quanto riportato da alcune Fonti sentite da Reuters.

Pedemontana Veneta - l'autostrada leghista fa felici solo i concessionari e manda i Conti pubblici in dissesto : In 39 anni quest'ultimo incasserà 12,...

Conti pubblici - ad ottobre fabbisogno scende a 3 - 9 miliardi per incassi aste 5G : Nel mese di ottobre 2018 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 3.900 milioni , in diminuzione di circa 1.200 milioni rispetto al corrispondente mese dello ...

Conti pubblici - nuova mossa del governo : una clausola taglia deficit : L'economia si è fermata perché chi fa impresa è spaventato dall'assistenzialismo e dal socialismo economico in salsa grillina che punta all'assistenzialismo e nega valore alla produzione e perfino ...

Mattarella : 'Essenziale equilibrio Conti pubblici e tutela risparmi' : ... e quindi la creazione e la diffusione di benessere nel Paese, passa attraverso la capacità di iniziative dirette alla crescita dell'economia reale. Sono quindi particolarmente benvenute le ...

Tutelare risparmio privato ed equilibrio Conti pubblici. Il richiamo di Mattarella nel giorno della manovra alle Camere : Sergio Mattarella richiama tutti all'equilibrio dei bilanci pubblici - come richiamato dalla Costituzione - alla tutela del risparmio delle famiglie italiane. Il presidente della Repubblica ha inviato un telegramma in occasione della Giornata Mondiale del risparmio."I risparmi delle famiglie rappresentano complessivamente un elemento di forza che va accuratamente tutelato. Esso, unito all'equilibrio dei bilanci pubblici - espressamente ...

