Conte | legge delega sulle disabilità al prossimo Cdm

Conte : “Se necessario metteremo la fiducia sulla legge di bilancio” : "La fiducia è l'ultima ratio. Mi hanno informato che stanno lavorando alacremente a concordare gli ultimi emendamenti. La fiducia si sceglie quando necessaria e se è necessaria. Con i vicepremier, Salvini e Di Maio, c'è piena sintonia politica, economica e tecnica", ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.Continua a leggere

Legge di Bilancio : Conte - dialogo con Ue continua - non possiamo rinunciare a misure : Nonostante le idee differenti sulle ricette di politica economica da applicare, ho constatato che c'è attenzione per la strada di crescita che l'Italia ha deciso di intraprendere. Al presidente ...

Legge di Bilancio - l’Italia e l’Ue trattano. Juncker : “Avviciniamo posizioni”. Conte : “Abbassiamo i toni - ma nessuna rinuncia” : Il confronto sulla manovra italiana bocciata inizia con una cena. Seduti al tavolo da un lato il presidente Jean-Claude Juncker e i suoi responsabili economici Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis e dall’altro il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’economia Giovanni Tria. Il faccia a faccia, tra una tartare di orata e una noce di vitello con funghi porcini, è durato due ore. Nel corso delle quali, ha spiegato il presidente del Consiglio ...

Legge di Bilancio : Conte - confido dialogo porti a evitare procedura : Bruxelles, 24 nov 22:27 - , Agenzia Nova, - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, uscendo dalla cena con il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker, il ministro all'Economia Giovanni Tria e i commissari Ue Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis, si è detto fiducioso che il dialogo con l'Europa possa portare a evitare la procedura di infrazione. "I tempi , della ...

Legge di Bilancio - incontro Conte-Juncker in corso. Il premier : “Non litighiamo - we are friends”. Salvini : “Chiedo rispetto” : Il confronto sulla manovra italiana bocciata inizia a cena. Seduti al tavolo da un lato il presidente Jean-Claude Juncker e i suoi responsabili economici Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis e dall’altro il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’economia Giovanni Tria. Si tratta del primo faccia a faccia dopo il secondo altolà dell’Europa alle ricette economiche del governo Lega-M5s e potrebbe essere l’ultimo prima dell’avvio della ...

Legge di Bilancio : Conte - con Juncker negozieremo a oltranza - manterremo dialogo con Europa : Conte è atteso questa sera, insieme al ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, a Bruxelles, a palazzo Berlaymont, per partecipare alla cena di lavoro con il presidente della ...

Il decreto Genova è legge | Toninelli Contestato per il pugno alzato | Dieci senatori M5s non hanno votato : A tre mesi dal crollo del ponte Morandi è legge il decreto su Genova e altre emergenze. Il testo è stato approvato dal Senato con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astensioni. Bagarre in Aula, Casellati richiama tutti: "più rispetto per i 43 morti"

Legge di bilancio : cosa c’è nella lettera del governo Conte alla UE : Il governo non intende cambiare né i saldi della manovra né la struttura di provvedimenti "fondamentali", come il reddito di cittadinanza e la revisione della Legge Fornero. Ma nella lettera inviata dal ministro Tria alla UE spuntano le clausole di salvaguardia e le privatizzazioni: se il PIL non crescesse, dunque, il governo taglierà la spesa e dismetterà patrimonio pubblico, anche immobiliare, per 18 miliardi di euro.Continua a Leggere

Manovra - conti taroccati. Tria e Conte attaccano : "L'Ue? Non sa leggere" : Occorre, però, precisare come tra le righe di una presa di posizione 'dettata' dall'appartenenza a una compagine populista, il ministro dell'Economia abbia voluto evidenziare come l'impegno a non far ...

Manovra - tutti i Contenuti della legge approvata dal governo Spunta l'aumento delle sigarette : Ecco i contenuti della legge di bilancio 2019, approvata dal governo e inviata al Quirinale. Ora la Manovra dovrà essere discussa e approvata dal Parlamento. Reddito di cittadinanza Viene istituto un ...

Legge di bilancio - la lettera di Mattarella a Conte : “Dialogate con UE” : Il Quirinale diffonde il testo della lettera con la quale il Capo dello Stato ha dato il via libera all'invio della manovra alla Camere, esprimendo l'auspicio che siano tutelati i risparmi dei cittadini e che a tal fine il governo riapra il dialogo con le istituzioni europee (che hanno bocciato la Legge di bilancio).Continua a Leggere

Manovra - tutti i Contenuti della legge approvata dal governo : Ecco i contenuti della legge di bilancio 2019, approvata dal governo e inviata al Quirinale. Ora la Manovra dovrà essere discussa e approvata dal Parlamento. Reddito di cittadinanza Viene istituto un ...