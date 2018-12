Conte | Deficit sotto 2%? Non lavoro a questo obiettivo

Manovra - Conte 'Non lavoro a deficit sotto il 2 . Nei prossimi giorni nuovo passaggio con l Ue' : È affidata al premier Giuseppe Conte la complessa trattativa con l'Unione europea sulla Manovra . E oggi il presidente del Consiglio ha risposto a una serie di domande sul negoziato. 'Non sto ...

Conte : non lavoro per deficit sotto 2% : 'Il governo non sta lavorando a portare il deficit sotto il 2%'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando della manovra e della trattativa con la Ue che ha chiesto all'Italia di ...

Manovra - Conte : “Deficit sotto al 2%? Non sto lavorando per questo”. Poi legge una poesia - ma non replica a Boccia : “Manovra? Confido in una soluzione condivisa con l’Ue che ci possa evitare la procedura d’infrazione. Deficit/Pil sotto al 2%? Non sto lavorando a questo obiettivo”. Così il premier Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, per la giornata mondiale della disabilità. Dopo aver replicato a tre domande dei cronisti, Conte ha poi improvvisato una poesia sul tema della disabilità, ma non ha voluto ...

Manovra - Conte : «Non sto lavorando a un deficit sotto il 2%» : «Non sto lavorando a questo obiettivo». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a chi gli chiede se si stia lavorando ad un deficit sotto il 2%. Nel frattempo, ...

Conte : "Non lavoro a un deficit sotto il 2%" | Tria-Dombrovskis : "Soluzione al più presto" | Salvini : "Quota 100% resta - assolutamente" : "Non sto lavorando a un deficit sotto il 2%". Il presidente del Consiglio spiega le intenzioni del governo alle prese con le correzioni alla Manovra per evitare la procedura di infrazione. Il ministro Tria impegnato a Bruxelles: "Volontà di trovare una soluzione al più presto".

Manovra - Conte : «Non sto lavorando a un deficit sotto il 2%» |Rischi di recessione : Frizioni in commissione Bilancio su assistenza sanitaria ai migranti, scudo salvabanche. I capigruppo hanno reso noto che i risparmiatori truffati potranno fare causa agli istituti di credito anche se otterranno il risarcimento

Manovra - Conte : “Non stiamo lavorando alla riduzione del deficit sotto al 2%” : Il governo ridurrà il deficit sotto al 2%? “Non sto lavorando a questo obiettivo, mettiamola in questi termini”. Lo ha detto Giuseppe Conte, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con alcune associazioni in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. La domanda rivolta dai giornalisti al presidente del Consiglio nasce da quanto scritto oggi da La Repubblica e La Stampa, secondo cui il ministro ...

Manovra - Tria-Dombrovskis : volontà di trovare soluzione al più presto | Conte : 'Non lavoro a un deficit sotto il 2%' : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha incontrato a Bruxelles il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis , poco prima della riunione dei ministri dell'Eurogruppo. Al centro dei colloqui, si ...

Manovra - Conte : 'Non sto lavorando a un deficit sotto il 2%' : "Non sto lavorando a un deficit sotto il 2%". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, spiegando che non è quello l'obiettivo del governo. "Nel volgere di qualche giorno - ha aggiunto -...

Conte al lavoro sul deficit. Vertice con i vice per la risposta all'Europa : L'obiettivo è trovare 8 mld di euro per evitare la procedura di infrazione. Ma i due vicepremier tengono il punto su Reddito di cittadinanza e quota 100 -

Cala il deficit - Conte convince i due vicepremier : «Abbiamo i soldi per le riforme» : «Alla fine è un successo se pensate che a settembre ci chiedevano di stare sull'1,4%!». Rientrato da Buenos Aires Giuseppe Conte chiama al telefono i due vicepremier Di Maio...

Conte spinge Salvini e Di Maio a trattare con Bruxelles E il deficit può scendere al 2% Restano da trovare 8 miliardi : Il presidente del Consiglio pronto ad arrivare al 2% di deficit. E ottiene dai due vicepremier Salvini e Di Maio una nota di sostegno

Conte “rassicura” il G20 : «Abbassare il deficit? Siamo pronti a stupirvi» | : Il premier a Buenos Aires: priorità alle riforme, ma la manovra può variare. Il ministro Tria al lavoro con la Lega per alleggerire la spesa sulle pensioni

Conte 'rassicura' il G20 : 'Abbassare il deficit? Siamo pronti a stupirvi' : E' già notte quando il ministro dell'Economia incontra Conte nella grande hall dell'albergo che si affaccia sulla darsena sotto una cartolina di grattacieli. Tria lo informa sul colloquio con ...