Consiglio superiore di sanità | la ministra Giulia Grillo rimuove i membri

Svolta al ministero della Salute : Grillo azzera il Consiglio superiore di sanità : Una lettera, arrivederci e grazie. La ministra della Salute Giulia Grillo ha praticamente azzerato il Consiglio superiore di sanità, organo di consulenza tecnico scientifica del Ministro. Una decisione a sorpresa, dato che il Consiglio resta in carica per tre anni ed era stato nominato dalla ministra Beatrice Lorenzin nello scorso dicembre.La ministra ha rimosso tutti i 30 membri non di diritto, la cui nomina spetta cioè al ministero. Restano ...

Vogliono istituire un “Consiglio superiore della lingua italiana” (ancora) : Sono quasi vent'anni che in Parlamento si propone l'istituzione di un "Consiglio superiore della lingua Italiana", variato lievemente di proposta in proposta: dovrebbe essere un ente governativo, di natura ibrida accademico-politica, volto a promuovere la lingua italiana. E a sorvegliarla. Vediamo l'ultima proposta formulata in tutta la sua sfolgorante vaghezza.Continua a leggere

Il deputato del PD David Ermini è stato eletto vicepresidente del Consiglio superiore della Magistratura : Il deputato del PD David Ermini è stato eletto vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, l’organo di autogoverno della Magistratura presieduto dal presidente della Repubblica. Ermini ha ricevuto 13 voti provenienti delle correnti di magistrati di centro e di destra, The post Il deputato del PD David Ermini è stato eletto vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura appeared first on Il Post.