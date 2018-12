Consiglio superiore di sanità | cos' è e com' è composto

Salute : revocate le nomine dei componenti del Consiglio superiore sanità : Il ministero della Salute ha revocato le nomine dei componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità. Lo si apprende da fonti interne. I membri dell’organo tecnico-consultivo del ministero hanno ricevuto la comunicazione della revoca in una lettera. Il Consiglio superiore di sanità era stato nominato nel dicembre del 2017 e avrebbe dovuto restare in carica per 3 anni. “Colgo l’occasione per ribadire il mio sincero ...

La ministra della Salute ha revocato le nomine dei 30 componenti “non di diritto” del Consiglio superiore di sanità : La ministra della Salute Giulia Grillo ha revocato le nomine dei 30 componenti “non di diritto” del Consiglio superiore di sanità (CSS), il più importante organo di consulenza tecnico scientifica del ministero della Salute. La revoca delle nomine – una

Il ministro della Salute Giulia Grillo ha azzerato il Consiglio superiore di Sanità : Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha deciso di azzerare il Consiglio Superiore di Sanità. Con una lettera spedita nella giornata di oggi, il ministero ha comunicato la revoca delle nomine dei componenti non di diritto dell'organo tecnico-consultivo del ministero. I 30 membri revocati erano stati nominati l'anno scorso dal Governo Gentiloni.Continua a leggere

'Tabula rasa' al Consiglio superiore della sanità : Roma, 3 dic., askanews, - Giulia Grillo fa 'Tabula rasa' al Consiglio superiore della sanità: il ministro della Salute ha revocato la nomina di tutti e trenta i componenti non di diritto, massimo ...

Il ministro della Salute ha rimosso tutti i membri del Consiglio superiore di sanità : Il ministro della Salute Giulia Grillo. (Photo Vincenzo Livieri – LaPresse) A un anno dalla nomina, e due prima della fine naturale del suo mandato, il ministero della Salute ha deciso di azzerare il Consiglio superiore di sanità. La decisione, inedita e totalmente inaspettata, è arrivata questa mattina, con le missive di revoca dell’incarico partite da viale Ribotta, sede del ministero, all’indirizzo dei membri della commissione. Che ...

Il ministro Grillo revoca i membri "non di diritto" del Consiglio superiore di sanità : revocata la nomina dei componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità (Css), organo tecnico-consultivo del ministero della Salute. La decisione è stata presa dal ministro...

Consiglio superiore di Sanità - il ministro Grillo revoca i membri non di diritto : Il ministro della Salute, Giulia Grillo , ha azzerato il Consiglio superiore di Sanità. E' stato infatti pubblicato un decreto con la revoca delle nomine dei componenti non di diritto dell'organo ...

Consiglio superiore di sanità - la ministra Giulia Grillo rimuove i membri : Il Css era stato nominato nel dicembre 2017 e sarebbe dovuto restare in carica altri due anni. La presidente Roberta Siliquini: "Non ci hanno dato alcun preavviso, in 6 mesi non ci hanno mai incontrati"

Il ministro Grillo revoca i membri 'non di diritto' del Consiglio superiore di sanità : revocata la nomina dei componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità , Css, , organo tecnico-consultivo del ministero della Salute. La decisione è stata presa dal ministro Giulia Grillo, ...

Svolta al ministero della Salute : Grillo azzera il Consiglio superiore di sanità : Una lettera, arrivederci e grazie. La ministra della Salute Giulia Grillo ha praticamente azzerato il Consiglio superiore di sanità, organo di consulenza tecnico scientifica del Ministro. Una decisione a sorpresa, dato che il Consiglio resta in carica per tre anni ed era stato nominato dalla ministra Beatrice Lorenzin nello scorso dicembre.La ministra ha rimosso tutti i 30 membri non di diritto, la cui nomina spetta cioè al ministero. Restano ...

Il ministro della Salute ha revocato le nomine del Consiglio superiore di sanità : Roma . Il ministero della Salute ha revocato le nomine dei componenti del Consiglio superiore di sanità , l'organo di consulenza tecnico scientifica del ministro guidato da Giulia Grillo . Dopo appena ...

Salute - il ministro Giulia Grillo revoca la nomina dei 30 membri non di diritto del Consiglio superiore di sanità : Giulia Grillo ha revocato la nomina dei componenti non di diritto, vale a dire tutti e 30 i membri, del Consiglio superiore di sanità, l’organo tecnico-consultivo del ministero della Salute. La decisione è stata resa nota con un decreto di revoca. Il Css era stato nominato dall’ex ministro Beatrice Lorenzin con decreto del 1° dicembre 2017 e si era insediato il 20 dicembre dello stesso anno. La presidente uscente, Roberta Siliquini, ...

Vogliono istituire un “Consiglio superiore della lingua italiana” (ancora) : Sono quasi vent'anni che in Parlamento si propone l'istituzione di un "Consiglio superiore della lingua Italiana", variato lievemente di proposta in proposta: dovrebbe essere un ente governativo, di natura ibrida accademico-politica, volto a promuovere la lingua italiana. E a sorvegliarla. Vediamo l'ultima proposta formulata in tutta la sua sfolgorante vaghezza.Continua a leggere

Il deputato del PD David Ermini è stato eletto vicepresidente del Consiglio superiore della Magistratura : Il deputato del PD David Ermini è stato eletto vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, l’organo di autogoverno della Magistratura presieduto dal presidente della Repubblica. Ermini ha ricevuto 13 voti provenienti delle correnti di magistrati di centro e di destra, The post Il deputato del PD David Ermini è stato eletto vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura appeared first on Il Post.