Confindustria all' attacco | ' Conte si dimetta se i due vicepremier non cedono'

Pil - allarme Confindustria : : Il rischio c'è, perché il rallentamento globale dell'economia, la frenata della Germania insieme ai dati dell'Italia ci obbligherebbe a mettere a punto una manovra economica non solo espansiva ma ...

Pil - allarme Confindustria : "L'Italia rischia una nuova recessione" : Il rischio c'è, perché il rallentamento globale dell'economia, la frenata della Germania insieme ai dati dell'Italia ci obbligherebbe a mettere a punto una manovra economica non solo espansiva ma ...

Confindustria - Boccia accusa il governo : 'Certe misure sono ostili alla crescita' : In particolare, si depotenziano due strumenti che hanno mostrato di avere effetti positivi sull'economia reale come Industria 4.0, il credito d'imposta su ricerca e sviluppo e il credito d'imposta ...

"Potremmo tornare alla crisi" - l'allarme di Confindustria : Il punto è se queste risorse sono usate per la crescita o meno , cioè quale impatto sull'economia reale la manovra economica ha". "Se la manovra ha un impatto solo categoriale ed espansivo, e quindi ...

Economia : Bonometti - Confindustria - a 'La Stampa' - non realizzare le infrastrutture costerà all'Italia oltre 640 miliardi : Roma, 30 nov 09:21 - , Agenzia Nova, - Non solo la Lombardia, il Piemonte e la Liguria. Occorre che a lavorare congiuntamente per sostenere lo sviluppo delle infrastrutture sia... , Res,