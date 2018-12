: #Manovra, lavori no-stop in commissione. Si punta al via libera martedì - Agenzia_Ansa : #Manovra, lavori no-stop in commissione. Si punta al via libera martedì - sole24ore : Manovra: stop ai furbetti della flat tax, 4mila assunzioni nei Centri per l’impiego - Cyber_Feed : • Cyber News • #Commissione,stop aumento fondi invalidi -

LaBilancio della Camera boccia un emendamento del M5S che mirava ad aumentare il sostegno alle famiglie con figli. Il deputato M5S e primo firmatario dell'emendamento Matteo Dall'Osso ha abbandonato i lavori in polemica con la maggioranza di governo.La proposta di modifica era stata sostenuta in modo trasversale. "A favore del disagio in generale" sono state previste varie risorse arrivando a superare i "500 milioni di euro", ha detto il sottosegretario al Mef Massimo Garavaglia.(Di lunedì 3 dicembre 2018)