Com’è il razzo spaziale più grande di sempre

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Sarà il mezzo piùmai salpato alla volta dello Spazio e grazie a lui inaugureremo una nuova era dei viaggi nel Cosmo. È lo Space launch system, (per gli amici, Sls), ildel futuro, attraverso il quale la Nasa lancerà le navicelle – con o senza equipaggio – negli anni a venire. Come la capsula Orion, per esempio, con destinazione Marte.L’Agenzia americana ci sta lavorando ormai da anni e, dopo un lungo sviluppo, è ora il momento della fase finale: quella dell’assemblaggio. Un momento non di poco conto, poiché stiamo parlando del più grosso, nonché più alto, vettoredella storia: 65 metri, più della torre di Pisa (che ne misura 57), con una capacità di farsi carico di circa 70 tonnellate di peso.Per poterlo costruire in sicurezza, al Kennedy Space Center gli ingegneri della Nasa stanno lavorando con delle gru immense, e non solo: prima di ...