Com’è forte | il campione che ci svela la sua normalissima fragilità

vanityfair

: Il cibo non si butta: ieri sono avanzati 300 pasti durante il #day2 di #Jump2018. 300 persone a Roma sono state rag… - crocerossa : Il cibo non si butta: ieri sono avanzati 300 pasti durante il #day2 di #Jump2018. 300 persone a Roma sono state rag… - RaiNews : Sciame sismico sul #Vesuvio, paura tra la popolazione. La scossa più forte è stata di magnitudo 1.8 a una profondit… - CarloCalenda : Avremmo avuto un paese più efficiente e dunque più forte. Parlamento più veloce, un federalismo meno incentrato sui… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) E poi all’improvviso: il buio oltre l’area di rigore, la paura e l’affanno alla fine della corsa, l’ombra del male che si stende accanto a te. E’ così che veniamo a contatto con ladel, quel territorio sconosciuto che frequentiamo solo quando ci viene raccontato in prima persona, come ha fatto Gianluca Vialli domenica sera a «Che tempo che fa», alzando il sipario sulla sua malattia. Ci sono partite che bisogna rigiocare, rimettendo se stessi al centro. L’ex azzurro, il fuoriclasse che saliva tra le nuvole per le celebri rovesciate con la maglia di Sampdoria e Juventus, oggi è un uomo che non nasconde le sue debolezze, ma scavando dentro di sé – non senza dolore e non senza fatica – le condivide con noi.Ilè un bicchiere di cristallo che durante la sua carriera ricca di trionfi brilla di una lucentezza speciale, almeno finché qualcuno – ...