Colpo Napoli a Bergamo | Atalanta battuta 2-1 con Ruiz e Milik

Calcoli errati - salta il Colpo della banda del buco al Corso Vittorio Emanuele a Napoli : I Calcoli sbagliati, lo scavo spostato di poche decine di centimetri di lato e i criminali sono dovuti andare via a mani vuote. E' saltato, intorno alle 11 di questa mattina, il colpo di una banda del ...

Napoli - Colpo grosso della banda del buco : assaltato alle Poste - rapina da 90mila euro : rapina a mano armata stamani all'ufficio postale dell'Arenaccia: una banda formata da quattro malviventi a volto travisato da maschere rigide è entrata da un buco praticato nel pavimento dell'ufficio ...

Tottenham-Inter 1-0 - Colpo Eriksen : i nerazzurri ora devono sperare nel Barcellona Napoli-Stella Rossa 3-1 : La sconfitta di Londra lascia la qualificazione agli ottavi nelle mani del Barcellona, che nell'ultima giornata dovrà fermare la corsa degli inglesi. Infortunio Nainggolan

Calciomercato Napoli : De Laurentiis promette il grande Colpo : Calciomercato Napoli, DE Laurentiis PRENDE UN BIG- Da questa estate continuano a rincorrersi voci circa la possibilità del ritorno a Napoli di Edinson Cavani. L’attaccante, da 4 anni al PSG, è rimasto nei cuori dei tifosi azzurri, che mai hanno dimenticato le prodezze in campo del Matador. Cavani è, attualmente, il terzo miglior bomber della […] L'articolo Calciomercato Napoli: De Laurentiis promette il grande colpo proviene da Serie ...

Il Napoli prepara il Colpo a costo zero - : Il Napoli monitora la situazione di Iker Muniain. L'esterno offensivo dell'Atletico Bilbao è in scadenza di contratto a giugno 2019 e, secondo indiscrezioni, avrebbe già rivelato alla società di non ...

Calciomercato Napoli - Cavani : Colpo da 30 milioni : In casa Napoli, da qualche giorno a questa parte, non si parla d'altro: tra Scudetto e Champions League, il tema forte in casa partenopea resta il possibile ritorno di Edinson Cavani. Ad alimentare le speranze dei tifosi è stato proprio il recente confronto tra Napoli e Paris Saint-Germain in coppa, con l'incontro affettuoso tra Aurelio De Laurentiis ed il 'Matador' nella 'pancia' dello Stadio Parco dei Principi.

Studente ucciso da albero a Napoli - la Procura apre un fascicolo : 'È omicidio Colposo' : La Procura della Repubblica di Napoli ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio colposo in relazione alla morte dello Studente di ingegneria Davide Natale, 21 anni, schiacciato da un ...

Infortunio Insigne/ Colpo allo sterno per il giocatore del Napoli : contro la Roma ci sarà : Infortunio Insigne, Colpo allo sterno per il giocatore del Napoli: contro la Roma ci sarà. Allarme rientrato per Lorenzo Insigne in Psg Napoli di Champions League(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 10:20:00 GMT)

Il calciomercato oggi – Che Colpo del Napoli! : Il calciomercato oggi – Il Napoli ha iniziato molto bene la stagione con Carlo Ancelotti in panchina, il club azzurro è reduce dall’entusiasmante successo davanti al pubblico amico contro i vice-campioni d’Europa del Liverpool. In campionato sconfitta contro la Juventus ed i punti di distacco dalla vetta sono adesso 6 ma la squadra di Ancelotti ha tutte le carte in regola per lottare fino alla fine. Nel frattempo si sta per definire ...

