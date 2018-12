Col decreto dignità ci guadagnano solo gli avvocati | dice il Ceo di Gi-Group

Sprar - Col decreto sicurezza a rischio l’accoglienza che funziona : Il decreto sicurezza è stato approvato alla Camera e passa a Montecitorio in via definitiva con 396 sì e 99 no. Secondo Salvini migliorerà la sicurezza dei cittadini e permetterà una gestione migliore dell’immigrazione, impedendone il business. Peccato non sia così e il decreto sembri fatto apposta per creare insicurezza sociale. (Foto: Lapresse) L’abolizione della protezione umanitaria per i rifugiati (a esclusione dei permessi speciali per ...

Dl Fisco - via oggi al Senato al decreto Omnibus : dentro anche lo “scudo antispread” per le picCole banche : Si chiama Omnibus ed è il maxi emendamento che sostituisce il decreto fiscale. A dare il suo via libera è stato nella serata di lunedì 26 novembre la commissione Finanze del Senato. Il dl Fisco arriva quindi stamattina in aula a Palazzo Madama. Il testo, oltre a perdere lungo la strada la norma di condono sulla dichiarazione integrativa, introduce anche di altre norme: dagli incentivi per favorire l’aggregazione delle reti Tlc di Tim e Open ...

Decreto Genova - Toninelli : 'Esultiamo perché aiutiamo chi è stato Colpito da una tragedia immane' : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, rivendica il 'pugno chiuso' in Aula, dopo l'approvazione del Decreto Genova . Intervistato da 'La Stampa', parla di un provvedimento 'molto ricco, ...

Decreto Genova - Toninelli : "Esultiamo perché aiutiamo chi è stato Colpito da una tragedia immane" : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, rivendica il 'pugno chiuso' in Aula, dopo l'approvazione del Decreto Genova. Intervistato da 'La Stampa', parla di un provvedimento "molto ricco, articolato e complesso" e "convertirlo appena 47 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta è una enorme soddisfazione". Autostrade, spiega, è fuori dalla ricostruzione. "Lasciamo ...

Decreto Genova - è legge anche l’artiColo sui fanghi in agriColtura. Ho una domanda per M5s : Con la conversione in legge del Decreto governativo per il disastro di Genova, è diventato legge anche l’articolo 41, quello, cioè, che, “per superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione” per l’agricoltura, ha elevato ampiamente, per numerose sostanze tipicamente industriali e pericolose, i limiti che la Cassazione nel 2017 aveva indicato: in primo luogo, gli idrocarburi dove da 50 mg/kg si ...

Il decreto Genova è legge : bagarre in aula Toninelli esulta Col pugno Le foto|Video : A tre mesi dal crollo del ponte Morandi, è legge il decreto su Genova e altre emergenze. Il testo è stato approvato dal Senato con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astensioni

Cinema - Col decreto Bonisoli film prima in sala e poi in streaming e norme a favore delle piccole produzioni : Piccoli film italiani da oggi si cambia. Il Ministro dei Beni e delle attività culturali, Alberto Bonisoli, sta per firmare un decreto legge in cui le piccole produzioni Cinematografiche avranno la possibilità di svincolarsi da rigidi e consuetudinari paletti distributivi e finire più velocemente su nuove piattaforme audiovisive. A dire il vero le dichiarazioni di Bonisoli, rilasciate durante un convegno Agis/Iulm tenutosi a Roma parevano andare ...

Decreto Sicurezza - Arci : “Una delle pagine più buie della Repubblica. Favorisce Coloro che lucrano sull’accoglienza” : “Una delle pagine più buie della Repubblica”. Perché, tra le altre cose, “il diritto di asilo rischia di essere azzerato” e “privatizzando di fatto il sistema dell’accoglienza resteranno solo coloro che lucrano sull’accoglienza”. Dopo il primo via libera del Senato al Decreto Sicurezza voluto da Matteo Salvini, protestano le associazioni che lavorano con i migranti. La prima a intervenire è stata ...

Dissesto - Conte : “Ci sono 900 milioni in tre anni. Ischia? Decreto prevede che se ci sono vinColi - le case vanno demolite” : Il governo ha già pronti 900 milioni di euro per il prossimo triennio per intervenire contro il Dissesto idrogeologico. Parola del premier Giuseppe Conte, impegnato nel question time alla Camera. Le opposizioni premono sul tema, dopo i danni del maltempo e con il Decreto Genova al centro delle polemiche per la concessione del condono per gli immobili danneggiati dal terremoto del 2017 a Ischia. E sul punto il premier precisa che laddove per le ...

Decreto sicurezza - sì dal Senato (con la fiducia). I ribelli M5s non votano Salvini : Col buon senso si risolve tutto : La legge che introduce un giro di vite sulla protezione umanitaria e introduce il Taser passa il primo esame. Forza Italia esce dall’aula e FdI si astiene. Il Pd protesta: «Aumenteranno i clandestini». Ora il passaggio alla Camera

Comdata - M5s : "Col decreto Dignità ripristinati i diritti" : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Gratta e vinci periColosi come le sigarette : cosa cambia con il nuovo decreto - si teme business del gioco illegale? : I Gratta e vinci sono pericolosi per la salute perché possono portare alla ludopatia, la dipendenza dal gioco. In sintesi, questo il messaggio che il nuovo governo Movimento 5 Stelle e Lega Nord fa ...

Decreto sicurezza - Salvini : 'Sarà legge tra martedì e merColedì' : Il Decreto sulla sicurezza sarà tramutato in legge tra martedì e mercoledì. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, affermando: "Mercoledì battaglia in commissione al Senato, però ...