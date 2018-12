Coglie in contropiede la patch B392 per Huawei P8 Lite 2017 | situazione memoria a dicembre

optimaitalia

: Coglie in contropiede la patch B392 per #HuaweiP8Lite2017: situazione memoria a dicembre - GioPao9 : Coglie in contropiede la patch B392 per #HuaweiP8Lite2017: situazione memoria a dicembre - OptiMagazine : Coglie in contropiede la patch B392 per #HuaweiP8Lite2017: situazione memoria a dicembre -

(Di lunedì 3 dicembre 2018)La settimana inizia con una notizia a sorpresa per gli utenti che negli ultimi due anni hanno deciso di acquistare unP8. A distanza di pochi giorni dalla piena distribuzione dell'aggiornamento B390, infatti, è possibile riscontrare la disponibilità di un altro pacchetto software, vale a dire la. Impossibile aspettarsi grossi cambiamenti tra un firmware e l'altro dopo quanto vi abbiamo riportato la scorsa settimana con un articolo apposito, ma allo stesso tempo occorre approfondire la news con quanto raccolto fino a questo momento.In cosa consiste l'aggiornamento in questione? Il pacchetto software dovrebbe portare con sé laper la sicurezza di novembre, senza introdurre funzionalità specifiche. Probabile la risoluzione di specifici problemi e, sulla carta, non sento di escludere una prima ottimizzazione di GPU Turbo ottimizzato sui variP8 ...