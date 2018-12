CNA PENSIONATI UMBRIA | NONNI PER LE CITTA'

umbriacronaca

: 'Nonn per la città per affrontare il tema della sicurezza': ecco il nuovo progetto di Cna pensionati Umbria… - UmbriaDomani : 'Nonn per la città per affrontare il tema della sicurezza': ecco il nuovo progetto di Cna pensionati Umbria… - ForliToday : VIDEO - Welfare e Legge di Bilancio al centro dell'assemblea annuale di Cna Pensionati - ForliToday : Welfare e Legge di bilancio al centro dell'assemblea di Cna Pensionati - FOTO -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) PERUGIA 'per le città per affrontare attivamente il tema della sicurezza'. E' questo il titolo del progetto messo in campo da Cnae che sarà attivato presto anche in. I ...