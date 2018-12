CN | revisione legge CO2 utile per ambiente ed economia

Aborto - ministro Grillo a Sky tg24 : nessuna revisione della legge 194 - : Il ministro della Salute ha assicurato che nel contratto di governo non c'è alcun cambiamento in materia di interruzione di gravidanza. Ha poi affrontato la questione dei tagli previsti dal Def, ...

Pressing M5S su Tria anche su revisione legge Fornero nella manovra : ... askanews, - La riforma della legge Fornero, con l'introduzione della cosiddetta quota 100 per andare in pensione è un altro dei temi dello scontro in atto tra M5S e il ministro dell'Economia ...