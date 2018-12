CN | Italia-Svizzera | accordo fiscale | al momento tutto tace

Staffetta mista del biathlon - Coppa del Mondo : Italia 3ª alle spalle di Francia e Svizzera : Italia 3ª alle spalle di Francia e Svizzera nella Staffetta mista del biathlon nella tappa inaugurale della Coppa del Mondo Finiamo terzi, come all’Olimpiade di PyeongChang. La Staffetta mista del biathlon sale sul podio nella tappa inaugurale della Coppa del Mondo. A Pokljuka, in Slovenia, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Dominik Windisch e Lukas Hofer si arrendono soltanto alla Francia e alla sorprendente Svizzera, riuscendo a ...

Migranti - dopo la Francia anche la Svizzera rimanda clandestini di nascosto in Italia : Il tema Migranti, ormai, negli ultimi anni è sempre più trattato. Specialmente da quando al governo Italiano è arrivato Matteo Salvini che ha cominciato una politica di respingimenti massiccia, mettendosi contro diversi Stati europei e Bruxelles stessa. dopo la Francia, ora anche la Svizzera avrebbe cominciato a mandare clandestini in Italia di nascosto dalle autorità Italiane. Migranti, SkyTg24 svela che la Svizzera farebbe come la ...

Curling - Europei 2018 : colpaccio Italia - sconfitta la Svizzera all’extra-end. Magia degli azzurri : L’Italia continua a vincere agli Europei 2018 di Curling che sono incominciati oggi a Tallinn (Estonia): dopo il bel successo ottenuto in mattinata contro l’Olanda per 10-6, gli azzurri si sono replicati nella durissima sfida contro la quotata Svizzera e hanno festeggiato all’extra-end imponendosi per 7-6. Si tratta un’affermazione fondamentale per la nostra Nazionale che ora può guardare con fiducia all’imminente ...

LIVE Curling - Europei 2018 in DIRETTA : 17 novembre. L’Italia maschile sfida la Svizzera : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2018 di Curling. Subito grandi emozioni sul ghiaccio di Tallinn (Estonia), con tre partite importanti per l’Italia. Si comincerà con la prima sessione del round robin maschile, dove gli azzurri affronteranno l’Olanda. Poi si passerà al femminile con la grande sfida tra Italia e Svizzera, riproposizione della finale per il bronzo della scorsa edizione, in ...

Gli immigrati respinti di nascosto : così la Svizzera calpesta l'Italia : Oltre mille immigrati riammessi in Italia solo nel corso della scorsa estate. E tutti respinti dalla Svizzera. A rilanciare il problema al confine lombardo è SkyTg24 che oggi ha trasmesso un'inchiesta sui clandestini riammessi nel Belpaese. Tra questi anche stranieri che avevano la Germania come primo Paese di arrivo. Il dossier è finito ora al Viminale dove Matteo Salvini promette che approfondirà quanto prima la vicenda: "Nessuno può ...

Curling - Europei 2018 : Italia-Svizzera 3-8. Le azzurre aprono il torneo con una sconfitta : L’Italia femminile apre con una sconfitta gli Europei 2018 di Curling a Tallinn (Estonia). Il quartetto azzurro, formato dalla skip Veronica Zappone e da Stefania Constantini, Angela Romei ed Elena Dami, è stato battuto 8-3 dalla Svizzera. La formazione elvetica, guidata da Silvana Tirinzoni, ha così “vendicato” la finale per il bronzo della scorsa edizione, in cui le nostre portacolori vinsero 7-6 conquistando una splendida medaglia. ...

Ricercatrice in Svizzera. “Italiani mammoni? Con 1000 euro al mese è ovvio. Qui non dipendo dai miei genitori” : “A noi italiani rimproverano sempre di essere mammoni: ma con mille euro al mese, come fai ad andare a vivere da solo?”. Silvia Ronchi da poco più due anni vive a Basilea, al confine svizzero tra Francia e Germania. I luoghi comuni sugli italiani la fanno arrabbiare. Lei, con un assegno di ricerca di 5mila franchi al mese, a 26 anni ha potuto ottenere l’indipendenza economica che a tanti suoi colleghi in Italia non è concessa. ...

Lombardia : al via progetto Interreg Italia Svizzera 'Upkeep the Alps' (2) : (AdnKronos) - "Il progetto punterà a migliorare la qualità dell'offerta professionale - ha spiegato Martina Cambiaghi, assessore a Sport e Giovani di Regione Lombardia - attraverso il rafforzamento delle competenze degli operatori, consentendo un adeguamento di competenze e professionalità dovute al

Lombardia : al via progetto Interreg Italia Svizzera 'Upkeep the Alps' : Milano, 14 nov. (AdnKronos) - Presentato a Ville Ponti di Varese il progetto Interreg Italia Svizzera 'Upkeep the Alps', dedicato allo sviluppo e alle professioni delle reti escursionistiche. Ne hanno illustrato caratteristiche e potenzialità l'assessore regionale allo Sport e giovani Martina Cambia

Ponte Morandi : reperti in Svizzera - in Italia non c’è laboratorio che non abbia lavorato per Autostrade : I reperti chiave per determinare le cause del crollo del Ponte Morandi sono partiti stamattina per la Svizzera con due maxi tir. Lo racconta Il Secolo XIX. Direzione Dubendorf I reperti giungeranno a Zurigo, più precisamente a Dübendorf, località che dista dalla maggiore città della Svizzera appena quindici minuti di auto. Oltre al reperto 132 di cui abbiamo già parlato, ce ne sono altri 16 che saranno inviati ad un “super” laboratorio svizzero ...

Maltempo e neve : chiuso passo del Sempione tra Italia e Svizzera : chiuso passo del Sempione che collega l’Ossola al Canton Vallese: le autorita’ svizzere hanno deciso di chiudere il valico (2000 metri di altitudine) in previsione delle avverse condizioni meteo previste tra il Vallese e le valli ossolane. Il traffico è interdetto per 24 ore, dalle 10 di stamattina fino alle 10 di domani. Nei Comuni del Verbano Cusio Ossola sono state messe in allarme le squadre di Protezione civile. L'articolo ...

Fuga di capitali - i risparmi Italiani tornano in Svizzera : Non ti accoglie più con il tono cospiratorio di un tempo, il consulente bancario svizzero. Ha il sorriso aperto, educato, rassicurante, la stretta di mano franca, il biglietto da visita con il logo ...