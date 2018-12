CN | emissioni CO2 | sistema svizzero va collegato a UE

L’Unione Europea ha presentato un piano per ridurre le emissioni di CO2 a zero entro il 2050 : La Commissione Europea ha presentato una strategia di lungo termine per ridurre a zero le emissioni di anidride carbonica – cioè la CO2, il principale agente inquinante – entro il 2050. La strategia è stata resa pubblica stamattina dal commissario

Polonia : un piano per la riduzione delle emissioni di CO2 : L'esecutivo della capitale Varsavia prevede col piano di ridurre la dipendenza energetica dal carbone, la quale ammonta attualmente all'80% del fabbisogno energetico di un'economia in robusta ...

Modica si impegna a ridurre le emissioni di CO2 : Modica aderirà ad un piano per ridurre le emissioni di CO2 attraverso un piano comunale d'azione per l'energia sostenibile. Entro un anno l'adozione

Coca-Cola taglia le emissioni di CO2 : Riduzione delle emissioni di CO2, produzione con energia pulita, equilibrio tra lavoro e vita privata e sostegno ai giovani. E’ in questa ricetta il successo, sempre più sostenibile, di Coca Cola Hbc Italia. Nel 14esimo Rapporto di Sostenibilità 2017, redatto secondo i nuovi standard di riferimento globale per il sustainability reporting Gri Standards e certificato dalla società di revisione Denkstatt, ci sono gli obiettivi raggiunti dal ...

emissioni CO2 - negli ultimi dieci anni in Italia sono calate del 22 per cento : Più che un obiettivo, in tema di contenimento delle Emissioni di CO2, la Commissione Europea ha lanciato una vera e propria sfida per il raggiungimento di quota 95 g/km entro il 2021. L’Italia pare stia andando già in una buona direzione, discreta pure rispetto agli altri paesi europei. Secondo il rapporto dell’Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) e la congiunta elaborazione dei dati dell’Osservatorio ...

Coca-Cola taglia emissioni Co2 : Riduzione delle emissioni di Co2, produzione con energia pulita, equilibrio tra lavoro e vita privata e sostegno ai giovani. E' in questa ricetta il successo, sempre più sostenibile, di Coca Cola Hbc ...

Dimezzare le emissioni di CO2 non bastera' : Una crescita destinata ad arrivare, nei 40 anni successivi, al 2100, a 2,5 gradi in piu' rispetto all'epoca preindustriale, un quadro in cui secondo le previsioni della scienza si entra in una fase ...

Dimezzare emissioni CO2 non basterà : Una crescita destinata ad arrivare, nei 40 anni successivi, al 2100, a 2,5 gradi in più rispetto all'epoca preindustriale, un quadro in cui secondo le previsioni della scienza si entra in una fase di ...

Dimezzare le emissioni di CO2 non basterà : Tagliare le emissioni di CO2 del 50% nei prossimi 30 anni, secondo la prospettiva assunta dall’Europa, non basterà. Se si segue la strada del dimezzamento dell’uso dei fossili da qui al 2050, il riscaldamento globale raggiungerà 2 gradi in più rispetto all’epoca preindustriale già nel 2060. Una crescita destinata ad arrivare, nei 40 anni successivi, al 2100, a 2,5 gradi in più rispetto all’epoca preindustriale, un quadro in cui secondo le ...

emissioni - Diess - Volkswagen Group - : 'A rischio 100mila posti lavoro per tagli CO2' : WOLFSBURG - Grido d'allarme di Herbert Diess, ceo del Gruppo Volkswagen, sui rischi di un programma di riduzione della CO2 troppo severo e troppo penalizzante per l'industria...

Inquinamento auto - accordo tra i Paesi UE : “Taglio del 35% alle emissioni di CO2” : La notte porta consiglio. E lo ha portato anche ai Paesi membri dell’Unione Europea che, proprio in nottata (l’intesa è arrivata dopo oltre 13 ore di negoziati tra i ministri dell’ambiente Ue), hanno raggiunto un accordo sull’abbattimento delle emissioni di anidride carbonica dei veicoli a motore: entro il 2030 è previsto un taglio del 35% per le vetture – da sottrarre alla media dei 95 grammi al chilometro, da ottenere ...

Clima : le emissioni CO2 aumenteranno nel 2018 per il secondo anno : Il direttore dell’Agenzia internazionale dell’energia, Fatih Birol, ha dichiarato al Guardian che le emissioni di anidride carbonica originate dal settore dell’energia sono previste in aumento nel 2018 per il secondo anno consecutivo, a causa della crescita economica mondiale. “Quando guardo ai dati dei primi nove mesi dell’anno, mi aspetto che le emissioni di carbonio aumenteranno ancora. Questa e’ davvero ...

Clima - le emissioni di CO2 continuano a salire : Per Birol 'l'inquinamento crescente da CO 2 è il risultato dell'economia mondiale che spinge il consumo di carbone, petrolio e gas. I miglioramenti nell'efficienza energetica e nelle rinnovabili non ...

Nobel Economia - così Nordhaus nel 1977 teorizzò la soglia dei 2 gradi Celsius e la tassazione sulle emissioni di Co2 : Dall’obiettivo perseguito dall’Accordo di Parigi di limitare al di sotto dei 2 gradi Celsius il riscaldamento medio globale rispetto al periodo preindustriale, fino alle teorie sulle tasse per le emissioni di Co2. L’economista statunitense William Nordhaus (a destra nella foto), che insegna alla Yale University, insignito insieme al collega della New York University Paul Romer del premio Nobel per l’Economia 2018 proprio per i suoi studi su ...