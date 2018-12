: • Cyber News • #Clima,Guterres:'Il mondo è fuori rotta' - Cyber_Feed : • Cyber News • #Clima,Guterres:'Il mondo è fuori rotta' - annac82 : RT @ansa_ambiente: Drammatico appello del Segretario Generale dell'#ONU all'apertura della Conferenza climatica #COP24, oggi a #Katowice, n… - TelevideoRai101 : Clima,Guterres:'Il mondo è fuori rotta' -

Per scongiurare il riscaldamento globale il genere umano deve drasticamente ridurre i gas ad effetto serra."Ilè totalmente",sottolinea nel suo appello il segretario generale delle Nazioni Unite,Gutteres in occasione del vertice Cop24 in Polonia. Parlando ai delegati,dice che "non stiamo facendo abbastanza anche se assistiamo a devastanti impattitici che causano caos in tutto ilNon ci muoviamo velocemente per prevenire una interruzionetica irreversibile e catastrofica",aggiunge.(Di lunedì 3 dicembre 2018)