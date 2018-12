Clima,Guterres:"Il mondo è fuori rotta"

: RT @ansa_ambiente: Drammatico appello del Segretario Generale dell'#ONU all'apertura della Conferenza climatica #COP24, oggi a #Katowice, n… - mevione73 : RT @ansa_ambiente: Drammatico appello del Segretario Generale dell'#ONU all'apertura della Conferenza climatica #COP24, oggi a #Katowice, n… - Paoloboi69 : RT @ansa_ambiente: Drammatico appello del Segretario Generale dell'#ONU all'apertura della Conferenza climatica #COP24, oggi a #Katowice, n… - Straccia2 : RT @ansa_ambiente: Drammatico appello del Segretario Generale dell'#ONU all'apertura della Conferenza climatica #COP24, oggi a #Katowice, n… -

:"Il" Per scongiurare il riscaldamento globale il genere umano deve drasticamente ridurre i gas ad effetto serra."Ilè totalmente",sottolinea nel suo appello il segretario generale delle Nazioni Unite,Gutteres in occasione del vertice Cop24 in Polonia. Parlando ai delegati,dice che "non ...(Di lunedì 3 dicembre 2018)