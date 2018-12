: Clima,Banca Mondiale stanzia 200 mld $ - TelevideoRai101 : Clima,Banca Mondiale stanzia 200 mld $ - margheritag2007 : RT @ederoclite: Oggi il padre di @meb ha avuto due richieste di archiviazione su Banca Etruria. Ma ormai nella testa delle persone lei e il… - AlessioPessott : RT @ederoclite: Oggi il padre di @meb ha avuto due richieste di archiviazione su Banca Etruria. Ma ormai nella testa delle persone lei e il… -

200mld $ Laha annunciato di mettere a disposizione dei Paesi in via di sviluppo 200mld di dollari per il periodo 2021-2025, per aiutarli a gestire i cambiamentitici, il doppio rispetto al periodo precedente. L'annuncio, che arriva subito dopo l'inizio della conferenza Onu sul,in Polonia, invia "un segnale importante alla comunità internazionale perché faccia lo stesso". I Paesi sviluppati hanno promesso 100mld di dollari per finanziare le politiche sulnei Paesi in via di sviluppo.(Di lunedì 3 dicembre 2018)