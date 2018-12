Clima | 2 generazioni per salvare la Terra

Cambiamenti Climatici - Ricciardi (ISS) : “Due generazioni - ovvero 20 anni - per salvare il pianeta” : “Due generazioni, ovvero 20 anni, per salvare il pianeta dai Cambiamenti climatici e dagli effetti devastanti che questi avranno sulla salute dell’uomo e dei territori“: “E’ questo il tempo che ci rimane per mettere in atto misure concrete. Fra 20 anni potrebbe già essere troppo tardi. Già oggi le morti in Europa legate ai Cambiamenti climatici sono migliaia l’anno, ma saranno milioni nel prossimo futuro se ...