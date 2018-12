Clima | Onu | “Ormai è una questione “di vita o di morte””

Clima : inizia oggi a Katowice il vertice Onu per attuare l'accordo di Parigi : ... che spiega come se contenessimo l'aumento della temperatura entro 1.5°C, ben 420 milioni di persone potrebbero non essere colpite dagli impatti predetti dalla scienza». Sul vertice pesa tuttavia lo ...

Clima - il segretario generale ONU : il mondo è “fuori rotta - non stiamo facendo abbastanza” : Il pianeta è “totalmente fuori rotta” nel suo progetto per scongiurare gli effetti dei cambiamenti Climatici: lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in occasione dell’apertura ufficiale del vertice COP24 a Katowice (Polonia). Guterres ha spiegato ai delegati che “anche se assistiamo a devastanti impatti Climatici che causano il caos in tutto il mondo, non stiamo ancora facendo ...

Clima - il summit Onu Cop24 dice che il mondo è 'a un bivio' : A Katowice, in Polonia, va in scena il maggiore meeting sui cambiamenti Climatici dall'accordo di Parigi. Cosa dicono i partecipanti e perché è importante

Clima - il summit Onu Cop24 dice che il mondo è “a un bivio” : Iceberg nella Baia di Vincennes. (Foto: Torsten Blackwood – Pool/Getty Images) A Katowice, città di 300mila abitanti a poca distanza da Cracovia, in Polonia, è iniziata la Cop24, nome informale assegnato alla Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sul cambiamento Climatico, che si propone di integrare gli accordi di Parigi del 2015 con nuove – e più efficaci – misure per ridurre il Climate change. La conferenza In Polonia si ritrovano ...

Clima - parte la COP24 a Katowice : Onu "mai così grave"/ Ultime notizi - Costa : "non sarà pietra miliare" - IlSussidiario.net : COP24, conferenza sul Clima a Katowice , Polonia, : Onu, 'situazione mai così grave'. Ministro Costa, 'non sarà una pietra miliare': le Ultime notizie

Clima - ONU : situazione “mai così grave” - la comunità internazionale deve “fare molto di più” : Le conseguenze dei cambiamenti Climatici non sono “mai stati così gravi” e ciò deve spingere la comunità internazionale “a fare molto di più“: lo ha dichiarato Patricia Espinosa, Segretario esecutivo della Convenzione quadro ONU sui cambiamenti Climatici (UNFCCC), nella giornata di apertura della conferenza sul Clima COP24 a Katowice, in Polonia. “La realtà ci dice che dobbiamo fare molto di più. La COP24 deve ...

In Polonia iniziata conferenza ONU sui cambiamenti Climatici - : Circa 30mila delegati provenienti da tutto il mondo, inclusi capi di governo e ministri responsabili di questioni ambientali e climatiche, sono giunti in Polonia per partecipare alla conferenza. ...

Cop 24 : conferenza Onu sul Clima e Ue alla prese col carbone della Polonia : Entrambe si professano a favore dell'energia sostenibile, ma i loro finanziamenti vanno di fatto contro le politiche della stessa Europa per un'economia a basse emissioni di CO2. E la Polonia , che ...

Clima - Onu : “Obiettivi di Parigi sempre più lontani - bisogna triplicare gli sforzi” : Gli obiettivi di Parigi sul Clima sono sempre piu’ lontani. Andando di questo passo, il riscaldamento globale aumentera’ di tre gradi e per raggiungere il taglio delle emissioni di Co2 entro il 2030 previsto dagli accordi del 2015 e limitare l’aumento della temperatura a 2 gradi, i Paesi devono triplicare gli sforzi attuali. Per scendere a 1,5 gradi, gli impegni andrebbero addirittura quintuplicati. E’ quanto emerge ...

Clima - l’Onu : “La vita di milioni di persone è a rischio” : I cambiamenti Climatici minacciano i diritti e la vita di milioni di persone nel mondo. Se gli Stati e i Governi non prenderanno provvedimenti immediati, le conseguenze saranno inimmaginabili. E’ il grido di allarme che arriva dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet che, a due settimane dalla conferenza sul Clima di Katowice, in Polonia, ha scritto una lettera aperta a tutti gli Stati per ...

Clima - Onu : "Picco dei gas effetto serra" : 13.52 I gas serra segnano un nuovo record e non c'è nessun segno di inversione di tendenza. Così l'Organizzazione meteorologica mondiale (WMO), secondo cui le concentrazioni medie di anidride carbonica a livello globale hanno raggiunto 405,5 parti per milione nel 2017, con un trend in continuo aumento (nel 2015 400,1 parti per milione). Senza tagli ai gas serra, afferma sul sito dell'agenzia Onu il segretario Taalas, "i cambiamenti Climatici ...

Clima - il Segretario ONU : serve “maggiore creatività” per fermare il riscaldamento globale : Secondo il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, il pianeta non si sta muovendo abbastanza velocemente per contenere il global warming e necessita di un’azione immediata per affrontare la sfida. Le dichiarazioni di Guterres sono state pronunciate in vista dei colloqui sul Clima della COP24 in programma a dicembre a Katowice, dove di cercherà di rilanciare un accordo globale come quello raggiunto a Parigi nel ...