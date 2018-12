Clima | il segretario generale ONU | il mondo è “fuori rotta | non stiamo facendo abbastanza”

Clima - il Segretario ONU : serve “maggiore creatività” per fermare il riscaldamento globale : Secondo il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, il pianeta non si sta muovendo abbastanza velocemente per contenere il global warming e necessita di un’azione immediata per affrontare la sfida. Le dichiarazioni di Guterres sono state pronunciate in vista dei colloqui sul Clima della COP24 in programma a dicembre a Katowice, dove di cercherà di rilanciare un accordo globale come quello raggiunto a Parigi nel ...