Clima & Ambiente | emissioni di gas serra in aumento in Australia

Clima & Energia - WWF : sulla decarbonizzazione “ora si deve fare sul serio” : “Il Piano Nazionale Energia e Clima, la cui bozza va ultimata dal Governo entro dicembre, è l’occasione per identificare e rendere operativi le politiche innovative e gli strumenti necessari per attuare l’Accordo di Parigi nel settore energetico, in particolare su Energia rinnovabile, efficienza energetica e uscita dal carbone (a cominciare dal settore elettrico)“: questa l’indicazione del WWF che ha redatto uno studio per ...