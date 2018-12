Clima | 7 milioni di morti per smog | “E’ emergenza globale”

La Svizzera verserà 120 milioni in più per il Clima : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Clima - l’Onu : “La vita di milioni di persone è a rischio” : I cambiamenti Climatici minacciano i diritti e la vita di milioni di persone nel mondo. Se gli Stati e i Governi non prenderanno provvedimenti immediati, le conseguenze saranno inimmaginabili. E’ il grido di allarme che arriva dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet che, a due settimane dalla conferenza sul Clima di Katowice, in Polonia, ha scritto una lettera aperta a tutti gli Stati per ...

Il premio Nobel Steven Chu : “A causa del cambiamento Climatico - prepariamoci a evacuare 750 milioni di persone” : (Foto: Brendan Hoffman/Getty Images) Verona – “Una persona su dieci nel mondo abita a meno di 10 metri di altezza rispetto all’attuale livello del mare: ciò significa che entro un paio di secoli, o anche uno solo a voler essere pessimisti, quelle persone dovranno traslocare da qualche altra parte. Seppur lenta, la potremmo chiamare un’evacuazione globale“. Così ha raccontato a Wired il premio Nobel Steven Chu, che ...

FAO : il Fondo Verde per il Clima approva un progetto di 127 milioni di dollari per il “Corredor Seco” a El Salvador : Il Fondo Verde per il Clima ha approvato REClima, il progetto da 127,7 milioni di dollari disegnato dalla FAO con lo scopo di migliorare la resilienza dei sistemi agricoli nel “Corredor Seco” a El Salvador. A beneficiarne saranno 225.000 persone, 20.000 delle quali appartenenti a comunità indigene, il 38 percento famiglie guidate da donne. La decisione, approvata dal board del Fondo riunito a Manama in Bahrain, vedrà il Fondo Verde ...