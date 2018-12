Claudio Amendola : il segreto sulla moglie e il sogno del figlio Rocco : Claudio Amendola, venti anni insieme alla moglie Francesca Neri: il segreto della coppia Claudio Amendola e Francesca Neri formano una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. Insieme da venti anni, marito e moglie dal 2010, non hanno mai avuto crisi e non sono mai stati al centro di gossip spiacevoli. Un vero e […] L'articolo Claudio Amendola: il segreto sulla moglie e il sogno del figlio Rocco proviene da Gossip e Tv.

Claudio Amendola spiega perché la nuova fiction Rai si chiama Nero a metà : Cosa significa Nero a metà? Claudio Amendola spiega il significato del nome della nuova fiction Rai Claudio Amendola è tornato protagonista in tv con la fiction Rai Nero a metà. Ed è stato subito un successo: basti pensare che la prima puntata della nuova serie è stata vista da sei milioni e mezzo di telespettatori, […] L'articolo Claudio Amendola spiega perché la nuova fiction Rai si chiama Nero a metà proviene da Gossip e Tv.

“Ecco come sono costretto a vivere”. Ricordate Rudi dei Cesaroni? Addio successo. “Ho chiesto aiuto a Claudio Amendola - ma niente”. Cosa gli succede : Lo ricorderete, anche se è cresciuto parecchio, nella fortunata serie tv i Cesaroni. Lui, all’anagrafe Niccolò Centioni, interpretava ‘Rudi’, ragazzo introverso e dal carattere schivo. Ora, Niccolò, è tornato in tv dopo anni di assenza. Lo ha fatto da ospite nel salotto televisivo di Domenica Live, intervistato da Barbara d’Urso con cui ha ripercorso la sua esperienza televisiva raccontando la sua vita che prosegue a Londra dove vive insieme al ...

Claudio Amendola : età - altezza - peso - moglie - figli : figlio degli attore e doppiatori Ferruccio Amendola e Rita Savagnone, Claudio Amendola è ha iniziato a recitare a 19 anni ed e diventato uno degli attori italiani più famosi. Dopo aver conseguito la terza media inizia con i primi lavori come commesso e manovale. Debutta nel mondo della televisione con una mini fiction televisiva in cui interpreta un pugile ebreo. Negli anni Ottanta entra nel cast dei film: “Amarsi un po’”, ...

Nero a metà : la serie tv con Claudio Amendola che affronta il tema della diversità : Ieri sera in prima serata ha esordito su Rai 1 Nero a metà, la nuova serie crime nata dalla coproduzione Rai con Cattleya. Questa serie, in onda per sei prime serate, vanta la collaborazione di Netflix che provvede alla distribuzione internazionale (questa opportunità si rende possibile anche grazie alla pezzatura da 50 minuti degli episodi, tipicamente utilizzata all’estero). In Italia la serie viene proposta con due episodi all’interno della ...

