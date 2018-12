Claudia Cardinale | la brusca risposta a Mara Venier | “No | di questo non voglio parlare”

Mara Venier chiede a Claudia Cardinale dello stupro subito da giovane - la reazione è inaspettata : 'No, di questo non voglio parlare'. È brusca la reazione di Claudia Cardinale , quando, nel salotto di Domenica In , Mara Venier le si rivolge ricordando: 'Tu eri ragazza quando a Tunisi hai subito ...

Claudia Cardinale a Domenica In - la Venier in difficoltà? Ecco cos’è successo : Claudia Cardinale ospite a Domenica In sconvolge il pubblico: Mara Venier in difficoltà Claudia Cardinale a Domenica In lascia un po’ senza parole il pubblico. In particolare, i telespettatori notano come Mara Venier sia visibilmente in difficoltà nel corso di questa intervista. La puntata procede per il meglio, quando come ultima ospite arriva in studio […] L'articolo Claudia Cardinale a Domenica In, la Venier in difficoltà? Ecco ...

Claudia Cardinale shock a Domenica In : 'Ero senza soldi' - : Domenica In, Claudia Cardinale confessa: 'Venivo pagata come un'impiegata' Ha esordito definendola 'una delle attrici più belle e famose del mondo Mara Venier presentando Claudia Cardinale a Domenica In . Entrata in studio tra i calorosissimi applausi del pubblico, la grande diva si è subito accomodata sulla classica poltrona bianca dei ...

Domenica In - anticipazioni e ospiti 2 dicembre : Lorella Cuccarini - Claudia Cardinale e Amanda Lear : Domenica 2 dicembre nuovo appuntamento con Mara Venier e Domenica In alle 14 su Rai1. Anche questa volta gli ospiti e le interviste non mancheranno per la padrona di casa che la scorsa settimana ha portato a casa la vittoria , seppur di poco, sulla sua rivale di Canale 5. Questa Domenica, ad aprire la puntata come di consueto un talk dedicato ai fatti di costume e attualità della settimana commentati in studio con opinionisti e giornalisti. Dopo ...

Claudia Cardinale e Amanda Lear a Domenica in (Anteprima Blogo) : Lei è diventata nei giorni scorsi Cavaliere di Gran Croce della Repubblica italiana. L'ambasciatrice d'Italia in Francia Teresa Castaldo, lo scorso lunedì 26 dicembre ha insignito nella sede diplomatica italiana a Parigi di tale onorificenza Claudia Cardinale, una onorificenza data alla grande attrice dal nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Claudia lascerà per un giorno Parigi, dove vive, per venire a Roma negli studi di ...

Lo sfogo di Claudia Cardinale : "Quella violenza mi ha paralizzata per tanto tempo" : Claudia Cardinale adesso si confessa e in un'intervista al Messaggero parla del suo passato e rivela un retroscena drammatico. A sedici anni venne stuprata e decise di tenere suo figlio. 'Il mio ...