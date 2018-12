Classifica di vendite UK | FIFA 19 meglio di Red Dead Redemption 2 | Marvel' s Spider-Man da

eurogamer

: ¤ Classifica vendite mensili delle Graphic Novel in America per fatturato - animeANDfumetti : ¤ Classifica vendite mensili delle Graphic Novel in America per fatturato - Cinemaedintorni : ¤ Classifica vendite mensili delle Graphic Novel in America per fatturato - Roberto37097865 : @RitaOraInspo @RitaOra Amore mio bellissima Rita Ora... la tua situazione musicale non sta andando bene... sempre s… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Com'è inevitabile che sia unadinon può che essere caratterizzata da "vincitori" e "vinti", da luci e ombre. LadiUK dell'ultima settimana (che vi ricordiamo riguarda solo il mercato retail) delinea un situazione molto difficile per alcuni e positiva per altri.Red2 deve cedere il primo gradino del podio all'immortale19 ma come riportato da VG247.com, la "storia" più positiva di questa settimana arriva da's-Man, titolo che è ora l'esclusiva PS4 venduta più velocemente nel Regno Unito e che ha buonissime possibilità di diventare l'esclusiva PS4 più venduta di questa generazione andando a superare Uncharted 4. Non va ignorato anche l'ottimo andamento di Forza Horizon 4, titolo che continua a mantenere un'ottima posizione nella top 10 e che ha fatto registrare un +18% nellerispetto al già positivo Forza ...