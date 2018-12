City Patrol | Police è il primo gioco ad usare il sistema di protezione Valeroa | ed è già

eurogamer

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Qualche giorno fa vi abbiamo parlato del nuovoanti pirateria, al momento l'unicoad utilizzare tale. Purtroppo in soli 2 giorniè stato violato.Come riporta DSOG, gli sviluppatori dihanno affermato che ilserve solo a proteggere ilnei primi giorni dalla pubblicazione, dunque possiamo dire che la missione è stata compiuta solo in parte, in quanto 2 giorni sono decisamente pochini.Bisogna però dire chesi propone come unanti pirateria molto più leggero di Denuvo, ad esempio non va ad influire sulle prestazioni del PC, non richiede una connessione internet e non limita il numero di installazioni e modifiche hardware giornaliere.Read more…