Cina | piccoli passi in avanti per il PMI Caixin

Campidoglio : torna f@mu per avviCinare piccoli e famiglie a musei : Roma – f@mu, famiglie al museo, l’iniziativa ideata per accogliere nei musei il pubblico dei piccoli visitatori, accompagnati da genitori e familiari, si rinnova anche quest’anno con un ricco programma di iniziative. Il programma – promosso da Roma Capitale, assessorato alla Crescita culturale-Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali in collaborazione con Ze’tema Progetto Cultura – segue il tema specifico ...