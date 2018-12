Cina | modificare geneticamente gli esseri umani è possibile Ma per ora inammissibile

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Il 25 novembre scorso il dottor He Jiankui, che lavora nell’università cinese di Shenzen, ha annunciato in un video di YouTube – e successivamente in una conferenza scientifica – di aver manipolato il genoma di due embrionigemelli allo scopo diun gene che controlla la suscettibilità all’Aids. Le due bambine sarebbero nate pochi giorni fa in perfetta salute e, si spera, meno sensibili all’infezione da Hiv rispetto alla maggioranza della popolazione. In questa vicenda i condizionali sono d’obbligo, a causa della forma del tutto inusuale della sua pubblicizzazione, che non è avvenuta attraverso le riviste specializzate, i cui articoli sono sottoposti al vaglio di esperti prima della pubblicazione. Ciononostante la notizia deve avere del vero, in quanto le autorità cinesi hanno sospeso le attività del dottor He e avviato una ...