Ci sarà una seconda stagione della serie tv Fox Romolo + Giuly

Nel periodo Natalizio Enna sarà una città 'Illuminata' : Il tutto con spettacoli di luce e video mapping unici che saranno proiettati sulla facciata del teatro Garibaldi e la chiesa del Carmine. Il tutto avrà inizio l'8 dicembre per concludersi il 5 ...

'Faraone non sarà segretario del Pd Il congresso finirà in tribunale' : "Inutile nascondere la mia delusione politica e umana nei suoi confronti. La segreteria Raciti è stata umiliata in passato dai comportamenti di Faraone e adesso sono insieme... L'operazione era già ...

LIVE Trento-Fakel - semifinale Mondiale per Club volley in DIRETTA : 3-1 (22-25; 25-14; 25-16; 25-19). Trento vince in rimonta! sarà una finale tutta italiana : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Fakel Novy Urengoy, semifinale del Mondiale per Club 2018 di volley maschile. A Czestochowa (Polonia) le due squadre si sfidano per un posto nell’atto conclusivo della rassegna iridata da giocare poi domani sera contro la vincente di Civitanova-Resovia. I dolomitici scenderanno in campo per la settima semifinale della loro storia in questa competizione, per quattro volte sono riusciti a ...

Piante illuminate ma niente porno-palme A Civitanova sarà un Natale più sobrio Nessuna festa in piazza a Capodanno : Le ormai famose 'porno-palme' dello scorso Natale di Laura Boccanera Il villaggio di Babbo Natale, pista di pattinaggio e spettacoli itineranti, illuminazione spettacolare dei giardini: Sstavolta però faremo le prove». Parola dell'assessore Maika Gabellieri. Dopo l'exploit dello scorso anno con il discutibile ...

Fiorentina - Pioli : 'Domani sarà LA partita. Nessuna squadra è imbattibile' : Pioli ha annunciato la presenza dell'ex Roma e chi vorrebbe togliere dalla formazione della Juventus: 'Gerson gioca e alla Juventus toglierei Chiellini, per me è il miglior difensore al mondo, sposta ...

Liverpool-Napoli sarà una seduta di psicanalisi : Un finale che sembra già scritto Il Napoli gioca splendidamente la Champions. Tiene testa a Liverpool e Psg. Arriva imbattuto alla sesta e ultima partita. La gioca da primo in classifica. L’incontro decisivo si disputa a Liverpool, Anfield Road, e per qualificarsi gli azzurri hanno a disposizione due risultati su tre. Alzi la mano chi – almeno per un momento – non ha pensato a come finirà quell’incontro. E il riferimento ...

Pechino Express 2018 non va in onda : primo giovedì senza l’adventure game - ci sarà una nuova edizione? : Pechino Express 2018 non va in onda oggi, 29 novembre, e da adesso in poi il pubblico dovrà rimanere in attesa fino al prossimo settembre quando prenderà forma la nuova edizione, ma sarà come questa appena conclusa. Quando il cast è così ben formato e gli ascolti sono buoni in una serata complicata come quella che è diventata quella del giovedì, è difficile pensare di potersi appassionare a nuove puntate e nuovi personaggi ma, sicuramente, ...

Fico : “Stop ai rapporti diplomatici con l’Egitto finché non ci sarà una svolta sul caso Regeni” : "Con grande rammarico annuncio ufficialmente che la Camera dei deputati sospenderà ogni tipo di relazione diplomatica con il Parlamento egiziano fino a quando non ci sarà una svolta vera nelle indagini e un processo che sia risolutivo”, ha dichiarato stamane il presidente della Camera Roberto Fico riferendosi al caso dell'omicidio del ricercatore italiano Giulio Regeni.Continua a leggere

Global Compact - Salvini assicura : 'Ci sarà una linea comune Lega- M5s' : Il vicepremier cerca di disinnescare le tensioni nella maggioranza sul documento dell'Onu contenente le linee guida nella gestione dell'immigrazione e ribadisce che il governo non parteciperà all'...

Perché Don Matteo 12 chiude un’era televisiva - come sarà l’addio a una delle fiction storiche Rai : Don Matteo 12, ultima stagione della storica fiction Rai, chiuderà letteralmente un'epoca televisiva. La storia dell'omonimo parroco protagonista, che con la sua intramontabile bicicletta d'epoca, ha attraversato l'Italia e il resto del mondo. Ovunque, Don Matteo è identificato con Terence Hill, che ha trovato nuova linfa vitale in un progetto televisivo a lungo sofferto. Correva l'anno 1998 quando Mediaset concepì l'idea di un sacerdote ...

Desiree Maldera tende una mano a Sara Affi Fella : “Può chiamarmi” : Sara Affi Fella news: Desiree Maldera manda un messaggio all’ex tronista di Uomini e Donne Mentre Sara Affi Fella continua a tenersi lontana dai riflettori, c’è chi tende la mano all’ex tronista di Uomini e Donne. È il caso di Desiree Maldera, l’ex tentatrice di Francesco Chiofalo Lenticchio a Temptation Island 2017. La figlia del […] L'articolo Desiree Maldera tende una mano a Sara Affi Fella: “Può ...

Mango chiama Andrè Saraiva per una capsule super street : Lui è André Saraiva, classe 1971, svedese di nascita ma di origini portoghese, street artist di professione praticamente da sempre, da quando a tredici anni, dopo essersi trasferito con la sua famiglia a Parigi, inizia a realizzare graffiti e a dar vita a una sorta di alter ego che pian piano popola le strade di tutto il mondo, ovvero Mr. A un gentleman dal viso sorridente e tondeggiante. L’idea? Diffondere un messaggio universale ...

Ci sarà anche una quinta stagione de Le Ragazze del Centralino - al via le riprese de Las Chicas del Cable 4 : Dopo un terzo capitolo decisamente surreale che ha virato sul genere soap opera, Las Chicas del Cable non si ferma: oltre alla già annunciata quarta, ci sarà anche una quinta stagione de Le Ragazze del Centralino su Netflix, a sentire l'attore Antonio Velázquez. Nella serie ambientata nei primi anni Trenta nell'azienda di telefonia pubblica di Madrid, l'attore interpreta l'affascinante ispettore di polizia Cristobal Cuevas, entrato in scena ...

In Francia ora sarà un giudice a stabilire se una notizia è falsa - in due giorni - : Quello che ha fatto Sputnik è dare una maggiore risonanza a tale rumor, dal momento che i media del Cremlino sono assai seguiti dai sovranisti di tutto il mondo, che ritengono Putin un punto di ...