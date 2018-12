Chievo-Lazio 1-1 | pari di rabbia

Lazio - tutti in ritiro dopo il pari con il Chievo : ROMA - Lotito , questa, la fa pagare salata. Fileranno in castigo, tutti quanti. Per la Lazio domani si apriranno le porte del ritiro, finirà in clausura a Formello . Niente riposo per oggi, è stato ...

Lazio - il provvedimento di Lotito dopo il pareggio contro il Chievo : Si è giocata la 14^ giornata del campionato di Serie A, nel match di ieri delle 18 sono scese in campo Chievo e Lazio, 1-1 il risultato finale, in particolar modo botta e risposta tra i due bomber della squadra, Pellissier ed Immobile. La squadra di Simone Inzaghi non sta attraversando un buon momento, il risultato contro gli uomini di Di Carlo non può essere considerato positivo e contro una squadra nettamente inferiore dal punto di vista ...

Le pagelle di Chievo Verona-Lazio - Serie A 02-12-2018 : biancocelesti fermati dai clivensi : pagelle Chievo Verona-Lazio, domenica 2 dicembre. clivensi che fermano una Lazio davvero brutta.Il Chievo Verona di Di Carlo è riuscito nel compito di dare una continuità all’ottimo pareggio con il Napoli, fermando un’altra big del campionato, ovvero i bianco celesti di Simone Inzaghi. All’iniziale vantaggio di Pellisier, ha risposto poi Immobile al 66°.Serie A 2018-2019, le pagelle di Chievo Verona-Lazio 1-1Chievo VERONA ...

Video/ Chievo Lazio - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie A 14giornata - - IlSussidiario.net : Video Chievo Lazio , risultato finale 1-1, : highlights e gol della partita, disputata al Bentegodi e valida nella 14giornata di Serie A.

Chievo Verona - Lazio 1-1 - Sofferenza e qualità - la ricetta Di Carlo porta un altro punto : ...Chievo Verona - Lazio 1-1 - Cronaca e tabellino Birsa e Sergio Pellissier festeggiano dopo il goal del vantaggio - foto ANSA/FILIPPO VENEZIA Approfondimenti Chievo Verona - Lazio 1-1 - Cronaca e ...

DIRETTA Chievo Lazio / Risultato finale 1-1 - streaming video e tv : palo di Immobile - è pari - Serie A - - IlSussidiario.net : DIRETTA CHIEVO LAZIO, streaming video e tv: i biancocelesti puntano a confermare il loro quarto posto giocando contro il fanalino di coda della Serie A.

Lazio - che fatica pareggiare col Chievo! : Lazio, che fatica pareggiare col Chievo! – Il Chievo, è vero, con la cura di Di Carlo gioca senza la rassegnazione a perdere delle prime giornate. E con la cura di Di Carlo ha imparato a bloccare le iniziative dell’avversario con una incredibile serie di capitomboli, seguiti da “Ahio mamma” struggenti da parte di calciatori appena sfiorati da avversari più mingherlini e più educatini. Però, diciamo la verità, la Lazio del primo tempo ha ...

La Lazio stecca in casa del Chievo : finisce 1-1 al Bentegodi : La Lazio di Simone Inzaghi stecca in casa del Chievo Verona e di Mimmo Di Carlo, pareggia per 1-1 e perde il quarto posto ad appannaggio del Milan di Gattuso che nel match delle 12:30 aveva battuto 2-1 in rimonta il Parma. Al gol di Pellissier, siglato nel primo tempo, ha risposto Ciro Immobile a 25 minuti dalla fine del match. La partita è stata equilibrata con i padroni di casa che hanno combattuto ad armi pari con una squadra molto più forte ...

Chievo-Lazio 1-1 - Immobile risponde a Pellissier. Romani perdono il quarto posto : VERONA - La casella delle vittorie recita ancora zero, ma il Chievo è più vivo che mai. Se ne è accorta sulla sua pelle la Lazio, che al Bentegodi cercava il riscatto dopo il ko in casa dell'Apollon e ...

Serie A - Chievo-Lazio 1-1 : Immobile risponde a Pellissier : ROMA - La sfuriata di Lotito non è servita. La Lazio non si riscatta dopo la figuraccia in Europa League e non va oltre il pareggio in casa del Chievo ultimo in classifica. Anche se quella di Di Carlo ...

Serie A : Chievo-Lazio 1-1 : ANSA, - VERONA, 2 DIC - Chievo e Lazio pareggiano 1-1, 1-0, in uno dei posticipi della 14/a giornata del campionato di Serie A giocato questa sera al Bentegodi di Verona. I padroni di casa passano in ...

Serie A - Chievo-Lazio 1-1 : Immobile risponde a Pellissier : All.: Inzaghi Arbitro: Maresca Marcatori: 25' Pellissier, C,, 21' st Immobile, L, Ammoniti: De Paoli, Radovanovic, Rossettini, Cacciatore, C,; Radu, Correa, L, Espulsi: - LA CRONACA DEL MATCH

Chievo-Lazio 1-1 - la squadra di Di Carlo crede alla salvezza : Immobile risponde a Pellissier [FOTO] : 1/9 Foto Paola Garbuio/LaPresse ...