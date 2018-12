Chieti | furti in scuole e abitazioni | sgominata banda sull' Adriatico

Chieti - furti in scuole e case : arresti : 6.35 I Carabinieri del Comando Provinciale di Chieti stanno eseguendo dall'alba, nelle province di Chieti,Isernia e Foggia un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di persone indagate a vario titolo per furto aggravato e ricettazione. In esecuzione numerosi decreti di perquisizione, in relazione a furti in scuole e abitazioni, nonché a razzie di autoveicoli in varie zone sull'Adriatico.