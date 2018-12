Chi lavora dice sì alla Tav Il Governo può continuare a non ascoltare chi traina il

M5S - 'Renzi Chieda scusa a Di Maio. Lui e il padre usavano lavoratori in nero' : ROMA - Matteo Renzi deve chiedere scusa a Luigi Di Maio per gli attacchi al padre del vicepremier. Il Movimento Cinque Stelle parte al contrattacco sulle vicende dei lavoratori in nero nelle aziende ...

Continuano i misteriosi problemi di salute di Chi lavora nelle ambasciate a Cuba : Un altro dipendente dell'ambasciata canadese ha subito un misterioso "attacco sonoro": in tutto le persone coinvolte sono 38

Roma - in piazza gli Ncc : 'A risChio migliaia di lavoratori' : Roma, 29 nov., askanews, - Manifestano oggi a Roma migliaia di titolari e autisti Ncc, il servizio di noleggio con conducente, arrivati da tutta Italia per chiedere al governo di ritirare o almeno ...

Di Maio : 'Chiudiamo la ditta di famiglia' - è ancora bufera sul caso dei lavoratori a nero : Il vice premier Di Maio, durante un servizio delle Iene, ha confermato che suo padre aveva un lavoratore in nero che lavorava nell'impresa di famiglia. L'inchiesta del programma di Italia 1 però si è allargata anche al ministro stesso, ponendo dubbi sul passato del vicepremier, al quale ha chiesto se fosse regolarmente registrato quando lui stesso lavorava nell'impresa del padre. Di Maio conferma che l'azienda di famiglia ha avuto un lavoratore ...

Pure Luigi lavorava in nero? E il ministro non Chiarisce : La peggior accusa per un ministro del Lavoro? Aver un passato da lavoratore abusivo. E diventa una macchia ancor più nera se quel ministro è Luigi di Maio: il leader di un Movimento che ha costruito la sua forza politica su onestà, etica e legalità. Il capo politico dei 5 Stelle ha dichiarato pubblicamente che da giovane ha lavorato, nei periodi estivi, nella ditta edile del padre Antonio Di Maio. Dal palco di Confcommercio il vicepresidente del ...

Pensioni - flessibile il riscatto della laurea Ma solo per Chi lavora dal 1996 in poi : Il diretto interessato potrà decidere quanti soldi versare all’Inps per fare valere come lavorativi gli anni di università. Ma se versa poco anche l’assegno scenderà.

Pernigotti - la proprietà turca : “MarChio e società non in vendita”. Governo lavora alla reindustrializzazione del sito : La proprietà turca della Pernigotti precisa che “né il marchio né la società, allo stato attuale, sono in vendita”. All’indomani dell’incontro a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, il ministro del Lavoro Luigi Di Maio e Zafar Toksoz che, con il fratello, possiede la storica azienda dolciaria di Novi Ligure, la strada delineata è un’altra: la proprietà ha accolto la proposta del Governo di sospendere la ...

Pernigotti - doccia fredda per i lavoratori : “Il marChio non è in vendita - cesseremo la produzione” : La proprietà della Pernigotti ha fatto sapere che né il marchio né la società sono in vendita: ieri si era fatta avanti l'ipotesi di un interesse concreto da parte di Sperlari che aveva fatto ben sperare anche i lavoratori.Continua a leggere

General Motors - sChiaffo a Trump : Chiude cinque stabilimenti e taglia oltre 14 mila lavoratori : 'Assumiamo queste decisioni ora mentre l'economia è ancora forte e mentre la società è forte' aggiunge Barra, spiegando la tempistica della decisione con la volontà di Gm di precedere il mercato. Si ...

General Motors Chiude cinque stabilimenti e taglia oltre 14 mila lavoratori : "Assumiamo queste decisioni mentre l'economia è forte, l'industria sta cambiando molto rapidamente e vogliamo assicurarci di essere ben posizionati", ha concluso. Gli investitori accolgono ...

Ex dipendente diChiara : 'Lavoravo in nero nell'impresa Di Maio' : Ieri sera a Le Iene, un operaio edile di Pomigliano d’Arco, ha dichiarato di essere stato un dipendente dell’impresa edile di Antonio Di Maio. Fino a quì niente di strano, se non fosse per il fatto che l'uomo ha rivelato di aver lavorato in nero e di aver visto accadere cose molto gravi all'interno dell'azienda. L'operaio ha confessato di aver subito un infortunio sul lavoro e di averlo segnalato al padre del vicepremier Di Maio. Quest'ultimo ...

Roma - il ds MonChi ed il rinnovo di Under : “non è il momento giusto - deve lavorare” : Roma, il ds Monchi ha glissato in merito all’ipotesi di rinnovo per Under, il turco sta continuando a migliorare, ma ancora non è il momento di prolungare il contratto “Il rinnovo di Under? Ancora no, non abbiamo ancora deciso di fare niente. È vero che è un ragazzo che, dopo il suo arrivo, sta crescendo, ma credo che non sia il momento. È il momento che lui continui in questa crescita, lasciarlo lavorare tranquillo, e quello ...

Salvini : “Il governo Chiede rispetto all’Europa. Ci lascino lavorare” : "Il governo chiede rispetto all'Europa. Dodici mesi di attenzione e sono convinto che l'Italia starà meglio. Non vogliamo litigare con nessuno, il nostro mandato è di andare a dialogare e a spiegare. Sono convinto che l'Europa ci lascerà lavorare", ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini in campagna elettorale da Cagliari.Continua a leggere

Scuola - il paradosso del reddito di cittadinanza : il governo premia Chi non lavora : Una triste e paradossale considerazione sula Scuola è stata esternata ieri da Marcello Pacifico, Presidente Anief. Lo fa attraverso un suo comunicato stampa. In particolare, Pacifico si chiede se è giusto ipotizzare un incremento medio dello stipendio pari a 17 euro per lo stipendio dei docenti e ‘regalare’, di contro, 780 euro a chi non lavora (reddito di cittadinanza). Ma leggiamo nel dettaglio il comunicato Anief. Ai docenti aumenti medi di ...