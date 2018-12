Chi è Gian Carlo Blangiardo | l' ultrà leghista che Salvini vuole al vertice dell' Istat

Chievo e Lazio pareggiano - il Milan sorride : “infinito” Pellissier - Milinkovic-Savic dalle stelle alle stalle : Chievo e Lazio si sono date battaglia al Bentegodi in una gara molto combattuta terminata con un pareggio che scontenta Simone Inzaghi Questo Chievo ha un cuore che fa provincia. La squadra di mister Di Carlo ha lottato col coltello tra i denti contro la più quotata Lazio, riuscendo nell’impresa di portare a casa un punto importante per muovere la classifica deficitaria dopo la penalizzazione iniziale. Con l’1-1 odierno il ...

NBA - Hezonja sChiaccia e imita Iverson - Giannis Antetokounmpo non la prende bene : 'Alla prossima gli tiro un pugno' : Le immagini di quanto successo ieri sera nel primo quarto della sfida tra Milwaukee Bucks e New York Knicks ormai hanno già fatto il giro del web. Lanciato in contropiede, Mario Hezonja è volato a ...

Jane dopo il GF Vip : "Gianmarco? Storia Chiusa. Ricomincio da Elia" : I mille volti di Jane Alexander sono di scena a "Verissimo" per la prima intervista post eliminazione dal GFVip 3 dove è stata protagonista indiscussa insieme a Elia Fongaro. A Silvia Toffanin ha ...

Volley : A2 MasChile - Lamezia ha presentato Gianpietro Rigano : ... la serie A ' La pallavolo mi ha dato tanto - ha detto Rigano - non potrei vivere senza pallavolo, non so immaginare la mia vita lontano da questo sport. So che le difficoltà che dovremo affrontare ...

Messina - oggi esce 'Cezarina' : il nuovo singolo del Chitarrista Gianluca Rando : Gianluca ha suonato con musicisti del calibro di Sagi Rei ed ha supportato spettacoli di artisti come Enrico Montesano, Massimo Lopez, Nino Frassica, Gianfranco D'Angelo, Barbara Cola, Serena Autieri,...

"De Zerbi accettò le riChieste della mafia foggiana : il boss gli impose due giocatori" : ...del Tribunale di Bari Francesco Agnino che ha portato all'arresto per associazione mafiosa di 30 affliati a diverse "batterie" della "Società foggiana" c'è un capitolo che va a toccare anche il mondo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 dicembre : Il lavorìo di Lotti - BosChi & C. e poi i contatti con Gianni Letta e Ghedini per un movimento moderato Il senatore azzurro : “Ho incontrato l’ex segretario dem : Ancien Régime Centrodestra nel caos: Salvini dà buca a Silvio Clandestini – Il vicepremier per non irritare Di Maio diserta il vertice a casa di B. A sua volta l’ex Cavaliere manovra col Giglio Magico per un fronte del Sistema di Gianluca Roselli C’è vita a sinistra? di Marco Travaglio “Salvini fa il suo lavoro di uomo di destra, di estrema destra… Sono le persone di sinistra che non riescono a fare il loro… Esauriscono ...

Arezzo - l'economia e l'Europa : Confartigianato Chiama il viceministro Garavaglia : Infine il reddito di cittadinanza, che preoccupa sopratutto per le ripercussioni sul versante di politica fiscale e degli investimenti della manovra." "Quello degli investimenti " soggiunge il ...

Chiara Martegiani - Chi è la fidanzata di Valerio Mastrandrea : Chiara Martegiani, chi è la fidanzata di Valerio Mastrandrea. Valerio Mastrandrea ha esordito come regista. Da giovedì 29 novembre 2018 è nelle sale “Ride”, unico titolo italiano in concorso al Torino Film Festival. Tutti sono molto curiosi di vedere come se la cava Mastrandrea come regista. Pochi, però, sanno che c’è qualcosa che rende il suo film “Ride” ancora più speciale. Cosa? Il fatto che la protagonista della sua storia sia ...

Credit crunch - allarme artigiani : in poChi anni taglio credito del 35% : Il principale problema che frena la crescita del paese la mancanza di una corretta distribuzione del Credito all'economia e in particolare verso le Pmi. A lanciare il grido d'allarme per la categoria degli artigiani la ricerca dei Confidi di Fedart Fidi riuniti fino ad oggi, 30 novembre, a Roma per la Convention ...

Frida Giannini è tornata con OVS per Save The Children : Frida Giannini è tornata. Dopo la rottura con Gucci – il 12 dicembre del 2014, François-Henry Pinault, patron della holding Kering proprietaria del marchio Gucci, annunciava che Frida Giannini avrebbe lasciato l’azienda – essere diventata mamma, dell’ex direttore creativo della doppia G si erano un pò perse e tracce. Fino all’annuncio, di qualche ora fa, che Frida Giannini torna a fare la stilista per OVS nella ...

Gianfranco Fini - oggi la prima udienza del processo : quanti anni di galera risChia : oggi, venerdì 30 novembre, per Gianfranco Fini è un giorno drammatico: dopo il rinvio a giudizio per riciclaggio stabilito dal Gup di Roma lo scorso luglio - che lo ha spedito a processo insieme ad ...

Milano - cani al parco mangiano la droga nascosta dai pusher. Veterinari : “Capita spesso”. I padroni : “PoChi controlli” : “Paco stava correndo libero nel parco, quando si è intrufolato in un cespuglio e ha mangiato qualcosa di strano. Poche ore dopo eravamo al pronto soccorso Veterinario perché il cane era sotto effetto di droghe”. A raccontarlo è Manuela, padrona di un Golden retriever di 7 anni con cui va spesso a parco Sempione, in pieno centro a Milano. Qui gli spacciatori, per evitare di essere sorpresi in possesso di stupefacenti, nascondono la droga nei ...