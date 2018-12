Chi è Fiore | la sorella di Asia Argento

Fiorentina - Stefano Pioli a risChio esonero : c'è già il nome del sostituto : Stefano Pioli rischia di essere sollevato dall'incarico di tecnico della Fiorentina a seguito di un inizio di campionato non eccellente Stefano Pioli rischia l'esonero dal ruolo di tecnico della ...

Juve-Fiorentina - Allegri contro le scritte offensive su Heysel e Scirea : “Chi le ha fatte dovrebbe essere arrestato” : Non c’è stato spazio solo per gli striscioni in sostegno a Gianluca Vialli o i fiori depositati da Giorgio Chiellini in memoria di Davide Astori o la splendida coreografia della Fiesole in ricordo di Riccardo Magherini. Prima della sfida del Franchi tra Fiorentina e Juventus infatti sono apparse due scritte contro le vittime della Heysel – lo stadio nel quale morirono 39 tifosi bianconeri durante la finale di Coppa Campioni contro il ...

Fiorentina-Juve e le scritte del “FranChi” : le condanne di Allegri e Della Valle : Le scritte apparse fuori dal “Franchi” nel pre partita di Fiorentina-Juventus hanno innescato una serie di discussioni e soprattutto accuse nei confronti degli autori di un gesto senza dubbio da condannare. Tra coloro che hanno espresso la loro opinione anche il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, il quale è stato abbastanza duro: “È una questione di educazione e di rispetto, non dipende dalle singole tifoserie, ma ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Io non avrei fisChiato quel rigore» : La cronaca Classifica Serie A Serie A Fiorentina Pioli Juventus Tutte le notizie di Fiorentina Per approfondire

Fiorentina-Juventus - Chiellini : “Reduci da tre trasferte difficili - ma non guardiamo alla classifica” : A margine della gara vinta dalla Juventus sulla Fiorentina, Giorgio Chiellini è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del centrale bianconero, autore del secondo gol: “Era una trasferta difficile, la Fiorentina in casa è una schiacciasassi, ma siamo partiti bene e in spazio aperto abbiamo preso possesso della partita ma abbiamo avuto anche l’umiltà di difenderci. Siamo reduci da tre trasferte difficili, ...

