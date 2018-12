Chi ancor più bella vuole apparire…Ilary Blasi e la crioterapia

Ascolti tv : 'Tu sì que vales' Chiude in bellezza - 'Portobello' scende ancora : L'ultima puntata del talent di Canale 5 totalizza 5.325.000 telespettatori e uno share del 29,84%. Il varietà di Rai...

Hangouts Chiude nel 2020 - Google perde ancora un prodotto dopo G+ : Hangouts chiude nel 2020 per gli utenti consumer e si trasforma in Chat e Meets per le aziende. ancora un prodotto di Google che chiuse dopo Google Plus e altri come Allo e Duo non godono di fortuna migliore. Hangouts chiude nel 2020 Per 9to5 non ci sono dubbi, il 2019 sarà l’ultimo anno in cui si potrà utilizzare Hangouts. La chat di messaggistica istantanea che permette anche di effettuare chiamate e Videochiamate sviluppata a mountain ...

SChindler s List - 25 anni dopo il film da sette Oscar di Steven Spielberg è ancora potente : Vissero di certo una serata di forti emozioni coloro che, il 30 novembre a Washington e il 1 dicembre a New York, venticinque anni fa assistettero alle prime proiezioni pubbliche di Schindler's List. ...

Manovra slitta ancora : ‘In Aula il 5 dicembre’. Ipotesi taglio di 5 miliardi - poi la smentita di Palazzo Chigi : L’arrivo in Aula del testo della Manovra finanziaria slitta ancora e al momento è previsto per mercoledì 5 dicembre. “E’ evidente che si ritarderà almeno di un altro giorno”, ha dichiarato il presidente della commissione Bilancio della Camera Claudio Borghi. In giornata si era parlato di un primo slittamento da lunedì a martedì, ma considerando che gli emendamenti del governo non arriveranno prima di sabato primo dicembre ...

Chiesa e leggi razziali - il caso è ancora aperto : Le leggi razziste e antisemite promulgate dal regime fascista nel 1938, furono accolte da un clima di “pavida indifferenza collettiva anche da gran parte dei cattolici”, ha ammesso il presidente della Conferenza episcopale italiana. leggi

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : SChio ancora sconfitta - Bourges prende il largo in avvio e amministra : Quarta sconfitta consecutiva per Schio in questo difficile avvio di Eurolega 2018-2019 di Basket femminile. Le ragazze allenate da Pierre Vincent non sono riuscite a trovare la prima vittoria europea della stagione nell’impegno casalingo contro il Bourges Basket. La formazione francese si è imposta con il punteggio finale di 55-66, approfittando di una partenza al rallentatore della squadra di casa. A Schio non è bastata una buona seconda ...

Kenya - "I rapitori di Silvia sono accerChiati - lei è ancora nella foresta" | "Le hanno messo un niqab per renderla irriconoscibile" : Silvia Romano, la volontaria italiana rapita in Kenya nove giorni fa, "è stata costretta a indossare un niqab" che lascia scoperti solo gli occhi, e i rapitori "le mettono sul viso e sulle mani" del fango per non farla riconoscere.

In continuità con Sergio MarChionne. Fca crede ancora nell'Italia : 5 miliardi di investimenti e piena occupazione nel 2021 : "Non chiudiamo stabilimenti, non mandiamo a casa nessuno". Nel suo ultimo discorso ufficiale, pronunciato a Balocco in occasione della presentazione del piano industriale, Sergio Marchionne aveva le idee bene chiare sugli impegni che Fca era chiamata ad assumere nei confronti dell'Italia. Perché il manager che ha guidato la fusione tra Fiat e Chrysler, portando la casa automobilistica sul banco dei player mondiali dell'automotive, non ha ...

LIVE Caruana-Carlsen - Spareggio Mondiale ScacChi 2018 in DIRETTA : 28 novembre - il giorno del giudizio. Magnus Carlsen ancora Campione del Mondo! : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli spareggi a cadenza veloce del match per il titolo Mondiale di Scacchi tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Il norvegese e l’italoamericano hanno chiuso le partite a cadenza regolare sul 6-6, con dodici patte su dodici. I giorni dal 9 al 26 novembre non sono stati in grado di dirimere la questione più importante su cui si interroga il mondo Scacchistico: chi è il miglior giocatore del ...

Caos trasporti a Napoli - personale (ancora) in malattia : funicolari Chiuse : Lo stop anticipato si ripete da alcuni giorni, con parecchi disagi per gli utenti. "Quanto sta accadendo a Napoli è una...

Roma Real Madrid : SChick fallisce ancora. Ma con Dzeko out… : Roma Real Madrid: Schick NON C’E’ – Patrick Schick a Roma è diventato l’ombra di se stesso. Pagato quasi 30 milioni nell’estate del 2017, la Roma nella Capitale non ha mai visto il giocatore che incantò per un anno alla Sampdoria. La storia del giocatore ceco è di quelle da sliding doors di mercato: la […] L'articolo Roma Real Madrid: Schick fallisce ancora. Ma con Dzeko out… proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla ...

Di Maio : 'Chiudiamo la ditta di famiglia' - è ancora bufera sul caso dei lavoratori a nero : Il vice premier Di Maio, durante un servizio delle Iene, ha confermato che suo padre aveva un lavoratore in nero che lavorava nell'impresa di famiglia. L'inchiesta del programma di Italia 1 però si è allargata anche al ministro stesso, ponendo dubbi sul passato del vicepremier, al quale ha chiesto se fosse regolarmente registrato quando lui stesso lavorava nell'impresa del padre. Di Maio conferma che l'azienda di famiglia ha avuto un lavoratore ...

Roma - ancora un k.o. : tifosi furiosi. Di Chi è la colpa? VOTATE : Tutto sommato, l'interrogativo è quello di sempre: vedere il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno. Se vale l'ultima situazione, in casa Roma mettono in vetrina la qualificazione agli ottavi di ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Lake Louise 2018 : Nadia FanChini può ancora graffiare. Classe ed esperienza per lasciare il segno : Il 13 Dicembre 2003 Nadia Fanchini faceva il suo esordio assoluto in Coppa del Mondo nel gigante dell’Alta Badia. Da quel momento sono passati quindici anni e la nativa di Lovere venerdì sarà ancora una volta al cancelletto di partenza della discesa di Lake Louise con la stessa voglia, grinta e coraggio di quando ancora ragazzina muoveva i suoi primi passi nel “Circo Bianco”. Di stagioni ne sono passate veramente tante e ...