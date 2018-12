Che tempo che fa | Fabio Fazio con Gianluca Vialli e Raffaella Carrà spicca il volo | ecco

Vialli a Che tempo che fa parla della malattia : “Mi ha reso persona migliore - ma me la sono fatta addosso : volevo non morire prima dei miei genitori” : Ospite di Fabio Fazio, a Che tempo che fa su Rai1, l’ex calciatore Gianluca Vialli, presentando il suo libro Goals: 98 storie + 1 per affrontare le sfide più difficili, ha raccontato la sua battaglia contro il cancro, al momento superata: “Faccio fatica a dirlo ma credo che questa esperienza, di cui si farebbe volentieri a meno mi abbia reso una persona migliore. Ti aiuta a vedere le cose in un’altra prospettiva, dai più ...

Roberto Saviano a Che tempo che fa : “Per Trump i migranti scappati dall’Honduras sono criminali. La realtà è che fuggono dal crimine” : Nella puntata di ieri sera di Che tempo che fa, in onda su Rai1, Roberto Saviano, in collegamento da New York, ha parlato della carovana di migranti partita da San Pedro Sula in Honduras con l’obiettivo di raggiungere gli Stati Uniti e attualmente accalcata al confine con il Messico. Lo scrittore ha dichiarato che quella “è la più grande fuga dal narcotraffico che la storia conosca” e mostrando tre fotografie emblematiche per ...

Nanni Moretti a Che tempo che fa : “Ius soli errore vergognoso del Pd. Mi incazzo perché sono uno dei pochi elettori rimasti” : Nanni Moretti, ospite ieri sera a Che tempo che fa su Rai 1, alla domanda di Fabio Fazio a chi farebbe oggi la sua storica battuta “di’ qualcosa di sinistra” ha risposto: “Il Pd ha fatto un errore vergognoso: non dare la cittadinanza ai bambini nati in Italia, il cosiddetto ius soli. Mi incazzo perché sono uno dei pochi elettori rimasti”. Video Rai L'articolo Nanni Moretti a Che tempo che fa: “Ius soli errore vergognoso del Pd. ...

Che tempo che fa - Gianluca Vialli e la straziante rivelazione sul tumore : 'Come mi ha cambiato' : Ospite in studio a Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1, nella puntata di domenica 2 dicembre, Gianluca Vialli , che ha recentemente rivelato di star lottando contro un cancro : 'Faccio fatica a ...

Che tempo Che Fa - 2 dicembre 2018 : il Tavolo : [live_placement]Che Tempo Che Fa, anticipazioni 2 dicembre 2018 prosegui la letturaChe Tempo Che Fa, 2 dicembre 2018: il Tavolo pubblicato su TVBlog.it 02 dicembre 2018 20:30.

Gianluca Vialli/ "Ho sconfitto il tumore dandomi degli obiettivi" - Che tempo che fa - - IlSussidiario.net : Gianluca Vialli torna in tv ospite della puntata di domenica 2 dicembre di 'Che tempo che fa', il programma di successo condotto da Fabio Fazio su Raiuno

Che tempo Che Fa - 2 dicembre 2018 : Marco Mengoni : [live_placement]Che Tempo Che Fa, anticipazioni 2 dicembre 2018 prosegui la letturaChe Tempo Che Fa, 2 dicembre 2018: Marco Mengoni pubblicato su TVBlog.it 02 dicembre 2018 20:30.

RAFFAELLA CARRÀ/ Crolla il mito del caschetto biondo : "Sono riccia e castana" - Che tempo che fa - - IlSussidiario.net : RAFFAELLA CARRÀ ospite oggi a 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio ma il caschetto biondo della tv italiana tornerà in primavera con un programma tutto suo.

NANNI MORETTI/ Video - il documentario "Santiago - Italia" è un reportage vecchio stile - Che tempo che fa - - IlSussidiario.net : NANNI MORETTI sarà tra gli ospiti di Che tempo che fa stasera, 2 dicembre 2018. Il regista ritorna sul grande schermo con un documentario Santiago, Italia

Che tempo Che Fa - 2 dicembre 2018 : Luciana Littizzetto : [live_placement]Che Tempo Che Fa, anticipazioni 2 dicembre 2018 prosegui la letturaChe Tempo Che Fa, 2 dicembre 2018: Luciana Littizzetto pubblicato su TVBlog.it 02 dicembre 2018 20:30.

Che tempo Che Fa - 2 dicembre 2018 : Gianluca Vialli : [live_placement]Che Tempo Che Fa, anticipazioni 2 dicembre 2018 prosegui la letturaChe Tempo Che Fa, 2 dicembre 2018: Gianluca Vialli pubblicato su TVBlog.it 02 dicembre 2018 20:30.

Raffaella Carrà a Che tempo che fa : “La vita è più importante della TV” : Che tempo che fa: Raffaella Carrà torna in televisione con La mia casa è la tua Tornerà in tv a partire dalla fine di marzo 2019 Raffaella Carrà, come ha anticipato qualche giorno fa Davide Maggio. E la cantante del Tuca Tuca stasera, domenica 2 dicembre, è stata ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, dove ha parlato, più che del suo ritorno in tv, del suo ritorno discografico. Si chiama “Ogni volta che è Natale” il suo nuovo ...

Che tempo CHE FA 2018/ Ospiti e diretta : Roberto Saviano e i migranti "criminali" - 2 Dicembre - - IlSussidiario.net : Che TEMPO che fa, anticipazioni e Ospiti 2 Dicembre: anche Roberto Saviano insieme a Raffaella Carrà, Nanni Morerri, Marco Mengoni da Fazio.

Che tempo Che Fa - 2 dicembre 2018 : Raffaella Carrà : [live_placement]Che Tempo Che Fa, anticipazioni 2 dicembre 2018 prosegui la letturaChe Tempo Che Fa, 2 dicembre 2018: Raffaella Carrà pubblicato su TVBlog.it 02 dicembre 2018 20:30.