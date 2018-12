Che bello | arrivano le tredicesime | ma tra bollette e spese resta ben poco

Portobello e l'amore gay : ecco perché Antonella Clerici ieri ha scritto una bella pagina di televisione : Lo avevamo annunciato da queste colonne digitali: nel corso della quinta puntata di Portobello andata in onda ieri su Rai1, il 27enne Alessio è stato l'inserzionista della rubrica Fiori d'arancio, allo scopo di cercare l'amore. Finora lo spazio per cuori solitari aveva dato spazio a persone eterosessuali, mentre ieri Alessio era alla ricerca di un uomo.Sorprende la linea narrativa che è stata scelta per raccontare la sua storia: nel corso del ...

Portobello - Antonella Clerici e un risultato sconcertante : ascolti - quello Che la Rai non può tollerare : Incubo finito, per ora, per Antonella Clerici . La buona notizia è che è terminato Tu si que vales , diretto concorrente di Portobello su Canale 5. La cattiva, per Antonellina e per la Rai , è che il ...

Portobello e l'amore gay : ecco perché Antonella Clerici ieri ha scritto una bella pagina di televisione : Lo avevamo annunciato da queste colonne digitali: nel corso della quinta puntata di Portobello andata in onda ieri su Rai1, il 27enne Alessio è stato l'inserzionista della rubrica Fiori d'arancio, allo scopo di cercare l'amore. Finora lo spazio per cuori solitari aveva dato spazio a persone eterosessuali, mentre ieri Alessio era alla ricerca di un uomo.Sorprende la linea narrativa che è stata scelta per raccontare la sua storia: nel corso ...

Portobello - stasera nella rubrica 'fiori d'arancio' un ragazzo gay cerCherà la sua anima gemella (Anteprima Blogo) : stasera in prime time su Rai 1 andrà in onda la quinta e penultima puntata di Portobello condotto da Antonella Clerici. Come vi abbiamo già riferito nelle nostre anticipazioni, saranno tanti gli inserzionisti ad entrare nello studio per i loro appelli da realizzare.Fra le rubriche, tornerà anche la rubrica che tratta di sentimenti intitolata Fiori d’arancio, in cui il protagonista sarà un ragazzo che, TvBlog anticipa, sarà intento a ...

Inter - Spalletti : ''Bello tornare a Roma. Padre Lautaro? Crea danno anChe a squadra'' : MILANO - Eccolo Luciano Spalletti. E' apparentemente rilassato, ma dentro ribolle ancora per la sconfitta contro il Tottenham in Champions . E ora la Roma. Con quale stato d'animo torna a Roma? 'Con ...

Giovinco : 'CR7? No - anChe io alla Juve toglierei Chiellini. E' stato bello ritrovare la Nazionale' : Se si sente una bandiera a Toronto "Semmai una piccola bandiera " scherza con il sorriso " Parliamo di un mondo del tutto diverso da quello europeo, non voglio paragonare le due cose. In America il ...

Mls - Giovinco : "Serie A - mi manchi. Che bello ritrovare la Nazionale" : ... a qualche anno di distanza dai 15 gol, stagione 2011/12, che gli consegnarono la maglia della Juventus e, in seguito, titoli, onori e riconoscimenti dall'altra parte del mondo. Già perché Sebastian ...

Portobello - Antonella Clerici porta in studio sua figlia Maelle con i loro cani : ecco Che cosa è successo : La puntata di Portobello di sabato 24 novembre si è trasformata in una sorta di “Casa Clerici“, prima con un siparietto ai fornelli di Antonella in stile “La Prova del Cuoco” e poi chiamando in studio la figlia Maelle con i loro due cani. La ragazzina, 9 anni, nata dall’amore con Eddy Martens, ha fatto il suo ingresso con al guinzaglio Pepper e Argo: i due cuccioli si sono subito ambientati in tv e mamma e figlia ...

Portobello - Antonella Clerici porta sua figlia in studio : Che cosa c'è dietro - quella voce molto scomoda : A Portobello , il programma di Rai 1 del sabato sera in crisi di ascolti, Antonella Clerici si gioca il jolly della famiglia. Insomma, la conduttrice ha messo in mostra il suo privato. In che modo? ...

Portobello - diretta : la storia di MiChele e Jessica : [live_placement]Portobello, anticipazioni e ospiti quarta puntata del 24 novembre 2018 prosegui la letturaPortobello, diretta: la storia di Michele e Jessica pubblicato su TVBlog.it 24 novembre 2018 20:20.

Roma - Dzeko risponde ai tifosi : 'RigioCherei la semifinale contro il Liverpool. Al Chelsea il gol più bello' : Due gol in campionato nelle prime undici partite, Edin Dzeko è decisamente più ispirato quando sente la musichetta della Champions League avendo segnato già cinque reti in Europa in appena quattro ...

Puglia - centri storici a pagamento per i turisti durante le festività natalizie : dopo Polignano ci pensa anChe Alberobello : centri storici a pagamento nella provincia di Bari. L’iniziativa parte dal comune di Polignano, cittadina a 20 chilometri dal capoluogo pugliese che – in occasione del Natale – illumina il borgo antico con le famose luminarie di Salerno ma chiede ai visitatori l’acquisto di una card da 5 euro per poter accedervi e per usufruire dei servizi. Fa di più: introduce dei tornelli per regolare gli ingressi. Insomma a una famiglia di quattro persone un ...

Michael SchumaCher - l'intervista inedita : 'Con la Ferrari il campionato più bello nel 2000' : In questa intervista, il sette volte campione del mondo ha risposto alle domande dei tifosi in ambito sportivo. 'Schumi' ha risposto in un video alle domande sui suoi rivali più forti, su chi ...

L'inedito di SchumaCher : 'Nel 2000 il mio Mondiale più bello' : Roma, 21 nov., askanews, - Roma, 21 nov., askanews, - Resta vivo nel pensiero di tutti gli sportivi il ricordo di Michael Schumacher e, anche se sulle sue condizioni di salute vige il massimo riserbo, ...