Champions League | finalmente la Var | ecco quando entrerà in vigore

Ufficiale - il Var sbarca in Champions League : sarà usato dagli ottavi : Ora è Ufficiale: la tecnologia sarà utilizzata a partire dagli ottavi dell'edizione di Champions League in corso. L'articolo Ufficiale, il Var sbarca in Champions League: sarà usato dagli ottavi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

UFFICIALE : la VAR debutta in Champions League - moviola in campo dagli ottavi di finale : La VAR verrà utilizzata anche in Champions League. Ora è UFFICIALE: a partire dagli ottavi di finale dell’edizione in corso, la Video Assistant Referee sarà impegnata anche nella massima competizione continentale. La decisione è stata presa dal Comitato Esecutivo dell’UEFA che si è riunito a Dublino (Irlanda). La tecnologia debutterà dunque a febbraio con il primo turno a eliminazione diretta del torneo più importante a livello ...

Il Milan batte il Parma in rimonta : Cutrone e Kessie - gol con vista Champions League : Il Milan batte 2-1 il Parma e lo in rimonta e fa soffrendo fino al 97', come da tradizione di questa stagione. A San Siro, nell'anticipo di mezzogiorno del 14° turno decisamente indigesto da mister ...

Serie A - tutto sulla 14^ giornata : brividi in zona Champions League e salvezza - la corsa scudetto si infiamma : Dopo le partite valide per la Champions League e l’Europa League che hanno dato nel complesso soddisfazioni alle squadre italiane è il momento di tornare subito in campo, si gioca la 14^ giornata del campionato di Serie A, un turno già molto importante ed in grado di dare indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Il turno si apre con uno scontro salvezza da brividi, di fronte Spal ed Empoli in una partita importantissima ...

Mario Sconcerti - Champions League : 'L'Inter passerà il turno - ne sono certo' : E' ancora viva la sconfitta di mercoledì scorso a Wembley, patita dai nerazzurri di Luciano Spalletti contro il Tottenham, padrone di casa. Una sconfitta che sa di vera beffa per l'Inter, che si è vista arrivare la rete del vantaggio a 10' minuti dal termine della partita. Il gol di Christian Eriksen ha di fatto spento le speranze di rimonta degli uomini Spalletti. Adesso la situazione in classifica è a dir poco delicata, almeno in Champions ...

Champions League - nel mirino l'ex Ajax Luis : i tifosi del Psv fischiano il Suarez sbagliato : Eindhoven, Philips Stadion, minuto numero 80: Psv e Barcellona sono sullo 0-2, prima Messi poi Piqué. Gli olandesi guidati dall'ex Milan van Bommel stanno per uscire dall'Europa e nei dieci minuti ...

Champions League - Hamsik : 'Napoli primo e imbattuto - ci crediamo' : NAPOLI - ' Siamo felici di aver fatto gioire il nostro pubblico con i tre punti. Sono anche felice per il gol ma la cosa più importante è aver vinto '. Marek Hamsik , dalle pagine del suo sito ...

Blaise Matuidi vuole la Champions League e sul Pallone d’Oro : “lo merita Cristiano Ronaldo” : Juventus, Blaise Matuidi è pronto a dare l’assalto alla Champions League in un’annata nella quale i bianconeri non possono tirarsi indietro dal ruolo di favoriti “Siamo consapevoli del nostro ruolo di favorita, ora dobbiamo chiudere come primi nel girone di Champions“. Il centrocampista della Juventus, Blaise Matuidi, conferma una maggiore sicurezza dei bianconeri in Champions League dove comandano il proprio girone ...

Champions League – Neymar e Dani Alves festeggiano dopo la vittoria del PSG : il balletto nello spogliatoio è sexy [VIDEO] : Neymar e Dani Alves in un balletto sexy per festeggiare la vittoria del PSG in Champions League contro il Liverpool Si è conclusa con le partite di ieri sera la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Le migliori squadre europee sono scese in campo per importanti match, in vista delle ultime sfide, che decreteranno le squadre che passeranno agli ottavi di finale. Sorride il PSG, che ieri ha conquistato una splendida ...

La Champions League sulla Rai : quali partite saranno trasmesse - Calcionews24 : La Champions League 2018/2019 torna in chiaro sulla Rai grazie all'accordo con Sky Sport: ecco le partite dei club italiani trasmesse dalla tv di Stato Dalla stagione 2018/2019 la Champions League torna in diretta sulla Rai. Il passaggio dei diritti televisivi della massima ...

Champions League - ecco la voce erotica del traduttore che ha mandato in tilt Klopp : La sua conferenza ha fatto il giro del web in poche ore. Non per i contenuti, bensì... per la voce erotica del traduttore! In sala stampa, durante la conferenza, Jurgen Klopp si è complimentato con ...

Champions League - l'Inter tifa Barcellona per gli ottavi : al Camp Nou 26 vittorie nelle ultime 28 : Battere il Psv, e dare un occhio al risultato del Camp Nou. Un tempo c'erano le radioline, poi gli annunci sul maxi schermo dello stadio: ora la partita a distanza la si potrà guardare in comodità ...

PAGELLE / Tottenham-Inter - 1-0 - : i voti - Nainggolan oggetto misterioso - Champions League - - IlSussidiario.net : PAGELLE Tottenham Inter , 1-0, : i voti a tutti i calciatori che sono scesi in campo a Wembley, nella partita valida per il gruppo B della Champions League.