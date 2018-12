CF | Aquarius non navigherà sotto bandiera svizzera

Aquarius - Msf Italia : “Traffico di rifiuti è accusa spropositata. Sbarchi monitorati da polizia - perché non ci ha fermato?” : “Rigettiamo le accuse e siamo indignati. Ma sugli elementi che stanno emergendo faremo a nostra volta verifiche: vogliamo capire cosa sono quelle intercettazioni e quei video“. A spiegarlo è Gabriele Eminente, direttore generale di Medici Senza Frontiere Italia, in una conferenza stampa oggi a Roma sul sequestro preventivo della nave Aquarius per presunte irregolarità nello smaltimento dei rifiuti di bordo. “L’accusa di ...

Migranti - nuovo attacco della Francia sull'Aquarius : la soluzione non è fuori da Ue : Il portavoce del governo esorta l'Italia a non chiudersi di fronte a una soluzione europea: 'Se il signor Salvini pensa di rispondere alla sfida migratoria entro i propri confini, mente al proprio ...

Aquarius - Salvini contro Macron : “Non accettiamo lezioni da chi respinge donne e bambini” : Scontro tra Italia e Francia per il caso Aquarius. Matteo Salvini ha replicato alle affermazioni del presidente Macron dichiarando: "Non accettiamo lezioni di diritto o di umanità da parte del signor Macron: negli ultimi mesi ha blindato le frontiere con l'Italia e ha respinto più di 50mila immigrati, soprattutto donne e bambini".Continua a leggere

Aquarius - Salvini risponde a Macron : “Non accettiamo lezioni di umanità da chi ha respinto 50mila immigrati” : “Non accettiamo lezioni di diritto e di umanità da parte del signor Macron. Negli ultimi mesi ha blindato le frontiere con l’Italia e ha respinto più di 50mila immigrati, soprattutto donne e bambini“. A 24 ore dalle polemiche nate dopo il rifiuto della Francia all’attracco a Marsiglia alla nave Aquarius 2 della ong Sos Méditerranée, con conseguente attacco all’Italia sulla chiusura dei porti alle imbarcazioni dei ...

Caso Aquarius - Conte : 'Macron parla per la Francia non per l'Ue' : "Se Macron - a quanto mi riferite - dice che l'Italia ha una crisi politica in atto con l'Ue, io rispondo che lui rappresenta la Francia , l'Europa è composta da 27 Paesi. Se parla per la Francia va ...

Il governo francese non darà l’autorizzazione per l’approdo della nave Aquarius a Marsiglia : Il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, ha detto martedì che il suo governo non darà per ora l’autorizzazione alla nave Aquarius di attraccare nel porto di Marsiglia, nel sud del paese, come invece era stato chiesto dall’equipaggio della The post Il governo francese non darà l’autorizzazione per l’approdo della nave Aquarius a Marsiglia appeared first on Il Post.

L'Ue scarica l'Aquarius : "Non ha bandiera Ue e arriva dalla Libia" : Dopo il no di Parigi prende posizione il portavoce della Commissione europea che spiega come l'Unione non abbia nessuna responsabilità sull'accoglienza della nave della Ong "Sos Mediterranee" con 58 migranti a bordo. "Nessuno Stato membro si è fatto avanti per aiutarla" dice Natasha Bertaud.

Migranti - la Francia dice no a all'approdo di Aquarius e anche Bruxelles si sfila : 'Non è nave europea' : I francesi: "Si rispettino le regole" - "Se vogliamo avere una politica migratoria coerente, dobbiamo rispettare le regole europee", ha affermato Le Maire intervistato da Bfm-Tv-Rmc. "La Francia deve essere fedele ai suoi valori di diritto di asilo, per ...

Aquarius punta a Marsiglia ma la Francia dice no : "Porti sicuri a Malta o in Italia - non possiamo reinventare la geografia" : "Le condizioni meteo stanno peggiorando e nelle prossime ore aspettiamo mare con onde fino a 5 metri. Per questo diventa importante e fondamentale trovare un porto per sbarcare in sicurezza tutte queste persone", suonano come un appello le parole di uno dei membri dell'equipaggio della nave Aquarius. L'imbarcazione, che ha a bordo 58 migranti soccorsi tra giovedì e sabato punta ad attraccare nel porto di Marsiglia. Ma l'equipaggio ha ...